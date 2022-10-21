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اغلاق حاجز "سالم العسكري" شمال جنين حتى إشعار آخر

21 تشرين أول / أكتوبر 2022 07:07

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أصدر وزير الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس، قرارا بإغلاق حاجز سالم العسكري، شمال غرب جنين، شمال الضفة الغربية.


وجاء في بيان صدر عن جيش الاحتلال مساء الخميس، أن قرار إغلاق الحاجز يدخل حيّز التنفيذ اليوم، ويستمر "حتى إشعار آخر".


وقال المراسل العسكري لموقع /واللا/ العبري، إن قرار غانتس بإغلاق الحاجز جاء ردًا على تزايد عمليات إطلاق النار باتجاهه.


وتندر المراسل بالقول إن الفلسطينيين ردوا الليلة على القرار، بإطلاق النار على حاجز الجلمة شمال مخيم جنين (شمال الضفة).


وتشهد مدن الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس، اقتحامات شبه يومية لقوات الاحتلال ومستوطنيه، تتخللها استفزازات واعتداءات على الفلسطينيين.


وتسفر هذه الاقتحامات عن اندلاع مواجهات بين جنود الاحتلال ومستوطنيه، وبين الشبان الفلسطينيين، تنتهي عادة باعتقال وإصابة عدد منهم، واستشهاد آخرين في بعض الأحيان.

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