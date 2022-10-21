طريقة كبس الزيتون الأخضر "طريقة عمل الزيتون الأخضر"

نحن الآن في شهر أكتوبر، والذي يشهد كل عام موسم قطف الزيتون، ويستخدم الزيتون بعدة استخدامات منها الكبس حيث يتم تخزينه، وأيضاً عصره ليصبح زيتاً.

طريقة كبس الزيتون الأخضر

لا تختلف كثيراً طريقة كبس الزيتون في بلاد الشام بشكل عام، ولهذا سنضع لكم الطريقة الأكثر شيوعاً في كل البلدان وهي كما يلي:.

نحضر الزيتون المناسب للكبس ويفضل ان يكون كبير الحجم من النوع "السُري".

نغسل الزيتون جيداً وننظفه من الشوائب



نقوم بدقه بمضرب خاص أو بمضرب الثوم والسلطة، أو يمكن أخذ كمية الزيتون والتوجه لأحد المحال الذي توجد به ماكينة دق الزيتون وهي متوفرة في كل البلدان تقريباً ولكن ستدفع مقابل ذلك شيء رمزي " في فلسطين على الكيلو نص - 1 شيكل ".

يمكن بدل من الدق للحب أن تستخدم السكين في تجريح الحب



مكونات وأغراض كبس الزيتون الأخضر

ملح

ليمون

فلفل

نخلط الملح بالماء، ومعيار ذلك معلقة ملح على كل كأس ماء

نأتي بالمرطبان ونضع الزيتون الجاهز ونضع عليه الفلفل وشرائح الليمون

نضع عليه الماء ويتم تخزينه جيداً ونتأكد من عدم دخول الهواء

طريقة معايرة ملح الزيتون بالبيض

طريقة تقدير ملح الزيتون عند الأجداد هي كالتالي:.

يتم وضع بيضة داخل الماء ويجب أن يطفو جزء صغير من الجزء العلوي فيها فقط على قدر حلقة صغيرة، في حال طفت كلها أو لم تطفوا نهائياً يكون المعيار يحتاج لتعديل.

