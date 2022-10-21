

فوائد بزر عباد الشمس كثيرة، حيث يعتبر بزر عباد الشمس من المصادر الغنية بالروتينات النباتية، والفيتامينات ومضادات الأكسدة والزيت والدهون الغير مشبعة.



كم سعرة حرارية في بذور دوار الشمس

100 جم من بزر عباد الشمس تحتوي على ما يلي:.

20.78 جم من البروتين

51.46 جم دّهون

20 جم من النشويّات

3.02 من العناصر المعدنيّة

8.6 جم من الألياف الغذائيّة

584.4 سعر حراري

فوائد بزر عباد الشمس

مضاد للأكسدة لإحتوائه على نسب كبيرة من فيتامين ي

يحافظ على قوة القلب والشرايين

يخفض من نسبة الالتهابات في جهاز الدوران

يقي من مرض السرطان خاصة سرطان الثدي

يقي من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة

زيت عباد الشمس يعالج الهاب القدم الفطري

علاج التهابات الجلد

يساهم في تحسين قوة الشعر ونضارة البشرة

خفض ضغط الدم

يقلل من مستويات الكولسترول

يسرع من التئام الجروح

يرطب البشرة

يساهم في علاج حب الشباب