نقص 5 عناصر غذائية يؤدى لاضطراب النوم أبرزها الكالسيوم

يعانى الكثير من الأشخاص من مشكلة اضطرابات النوم ، التي تسبب فقدان القدرة على النوم، وكشفت خبيرة التغذية الهندية، نامامي أجاروال، أن نقص بعض العناصر الغذائية يؤدى إلى اضطراب النوم، موضحة أن الأطعمة الغنية بالكالسيوم تعمل على تحسين نوعية النوم، موكدة أن هناك 5 عناصر غذائية يجب أن تستهلكها بكثرة لتحسين نوعية نومك، وفقا لما نشره موقع " ndtv".

إليك بعض العناصر الغذائية الأساسية التي قد تنقص نومك:



1. المغنيسيوم



المغنيسيوم يساعد في تسهيل حوالي 300 عملية أيضية، وقالت خبيرة التغذية إن المغنيسيوم يقلل من التوتر والقلق وضغط الدم ، ويحافظ على الأعصاب والعضلات قوية ويحسن نوعية النوم، بعض مصادر الأطعمة الغنية المغنيسيوم هى "السبانخ والفاصوليا السوداء والصويا والبطاطس والأفوكادو".

2. فيتامين د



يمكن أن يكون هذا النقص أكثر شيوعًا في الشتاء بسبب قلة الشمس، وأوضحت: "لا يرتبط نقص VIT-D بنوعية النوم السيئة فحسب ، بل يرتبط أيضًا بانخفاض مستويات الطاقة على مدار اليوم، ويمكن تناول المكمل الغذائى لفيتامين د للحفاظ على مستوياته في الجسم".

3. الكالسيوم



إنه لا يرتبط فقط بصحة العظام ولكنه أيضًا عامل مهم في نوعية نومنا، أضف منتجات الألبان المغذية إلى نظامك الغذائي اليومي للتأكد من أنك تستهلك ما يكفي من الكالسيوم.

4. فيتامين ب 12



قد يؤدي نقص فيتامين ب 12 في الجسم إلى "عدد من مشاكل النوم - من الأرق إلى النعاس، تناول الأطعمة، "السمك والبيض والدجاج ومنتجات الألبان والبقوليات" كمصادر رائعة لفيتامين ب 12.

5. أوميجا 3



تعد أحماض أوميجا 3 الدهنية من العناصر الغذائية ، وقد يؤدي نقصها إلى تعطيل جودة نومك، من المعروف أن أوميجا 3 تعزز الصحة وصحة الدماغ ولكن هل تعلم أنها مرتبطة أيضًا بتقليل القلق والأرق، هذه الدهون الصحية للقلب تعزز نوعية النوم، تأكد من اتباع نظام غذائي متوازن لأنه يؤثر بشكل مباشر على نوعية نومك.