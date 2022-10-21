إصابات إثر قمع الاحتلال قاطفي الزيتون شمال طولكرم

فلسطين المحتلة - الرأي

أصيب اليوم الجمعة، عدد من المواطنين بحالات اختناق، نتيجة قيام جنود الاحتلال بقمع المشاركين في حملة لقطف الزيتون في بلدة قفين شمال طولكرم بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر محلية أن متطوعين من هيئة مقاومة الجدار ومواطنين كانوا يساعدون بقطف ثمار الزيتون في المنطقة القريبة من الجدار قبل أن يقمعهم الاحتلال.

وأصيب خلال هذه الاعتداءات رئيس الهيئة مؤيد شعبان نتيجة استنشاقه الغاز والاعتداء عليه بالضرب ما استدعى نقله إلى المستشفى.

كما أصيب مرافق "شعبان" علي الصباريني برصاص مطاطي أطلقه جنود الاحتلال عليه بشكل متعمد.