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الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة

21 تشرين أول / أكتوبر 2022 01:28

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شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة، حملة اعتقالات ومداهمات طالت عددًا من المواطنين في أماكن متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

ففي محاظفة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب براء كفاح علاونة بعد اقتحام قوات خاصة لمدينة جنين، واندلع على إثرها اشتباكات مسلحة ومواجهات عنيفة استشهد خلالها شاب.

وأظهر مقطع فيديو لكاميرا مراقبة محاولة الأسير براء علاونة الهروب من بين جنود الاحتلال لحظة اعتقاله في جنين، أعقبه اعتداء جنود الاحتلال عليه بشكل وحشي.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الطالب في جامعة بيرزيت عـمـر حـمـدان بعد اقتحام منزل ذويه في بلدة ترمسعيا شمال رام الله.

والطالب حمدان أحد نشطاء الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت، وأسير محرر ومعتقل سياسي سابق اعتقل مرات عديدة لدى أجهزة أمن السلطة.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر سميح سليم قفيشة (23 عاما)، عقب اقتحام منزله في منطقة أم الدالية بمدينة الخليل وتفتيشه والتخريب في محتوياته.

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