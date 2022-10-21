وكالة الرأي الفلسطينية فصائل المقاومة تنعى الشهيد صلاح بريكي من جنين وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للأسير عبد الله زكارنة وكالة الرأي الفلسطينية الغصين يبحث تعزيز التعاون المشترك مع كلية فلسطين التقنية وكالة الرأي الفلسطينية إصابات إثر قمع الاحتلال قاطفي الزيتون شمال طولكرم وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يواصل حصار نابلس لليوم الـ 11 على التوالي وكالة الرأي الفلسطينية 3 إصابات في 13 حادث سير خلال 24 ساعة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية إحصائية عمل معبر رفح البري خلال الأسبوع الماضي وكالة الرأي الفلسطينية أكثر من 100 اعتداء للمستوطنين على الفلسطينيين في 10 أيام وكالة الرأي الفلسطينية تعرف على خطيب مسجدك اليوم الجمعة وكالة الرأي الفلسطينية "التنمية الاجتماعية" تعقد اجتماعا مع تجمع اهالي زارعي القوقعة
أخبار » الأخبار الفلسطينية

حماس تنعى الشهيد "بريكي" وتدعو للتمسك بالمقاومة

21 تشرين أول / أكتوبر 2022 02:09

الشهيد صلاح بريكي
الشهيد صلاح بريكي

فلسطين المحتلة - الرأي

نعت حركة حماس الشهيد صلاح بريكي (19عامًا)، الذي ارتقى برصاص قوات الاحتلال خلال التصدّي لاقتحام مدينة جنين الليلة الماضية.

وقالت الحركة في تصريح صحفي لها اليوم الجمعة: "نعاهد شعبنا أنّ دماء الشهداء لن تذهب هدراً، وأنّ ثورتهم ضد المحتل ستزهر نصراً وتحريراً وتمكيناً، بإذن الله".

وجددت الحركة التأكيد على أنَّ اقتحامات الاحتلال وحصاره للمدن لن يكسر إرادة شعبنا وتمسكه بحقوقه وإيمانه بوعد الله القريب بالتحرير الشامل والعودة،

وأضافت "نشدّ على أيدي أبناء شعبنا لمزيد من التكاتف والالتفاف حول خيار المقاومة والسير على نهج الشهيد المقدام عدي التميمي، وكلّ إخوانه الشهداء".

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جامعة الأقصى والكلية تفتتحان مختبر الطفولة المبكرة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟