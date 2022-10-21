حماس تنعى الشهيد "بريكي" وتدعو للتمسك بالمقاومة

فلسطين المحتلة - الرأي

نعت حركة حماس الشهيد صلاح بريكي (19عامًا)، الذي ارتقى برصاص قوات الاحتلال خلال التصدّي لاقتحام مدينة جنين الليلة الماضية.

وقالت الحركة في تصريح صحفي لها اليوم الجمعة: "نعاهد شعبنا أنّ دماء الشهداء لن تذهب هدراً، وأنّ ثورتهم ضد المحتل ستزهر نصراً وتحريراً وتمكيناً، بإذن الله".

وجددت الحركة التأكيد على أنَّ اقتحامات الاحتلال وحصاره للمدن لن يكسر إرادة شعبنا وتمسكه بحقوقه وإيمانه بوعد الله القريب بالتحرير الشامل والعودة،

وأضافت "نشدّ على أيدي أبناء شعبنا لمزيد من التكاتف والالتفاف حول خيار المقاومة والسير على نهج الشهيد المقدام عدي التميمي، وكلّ إخوانه الشهداء".