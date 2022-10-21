حماس شمال غزة تُنظم مسيرة حاشدة نصرة للأقصى

غزة- الرأي:

نظمت حركة المقاومة الإسلامية حماس مسيرة حاشدة في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، نصرة للأقصى وإشادة ببطولة الشهيد عدي التميمي، ودعما لانتفاضة الضفة الغربية في وجه الاحتلال وقطعان مستوطنيه.

وشارك الآلاف في المسيرة التي انطلقت من جميع مساجد المخيم بعد صلاة الجمعة، ورفع المشاركون لافتات تتضامن مع شهداء الضفة وتضحيات القدس ورجالها.

وأشاد عضو قيادة قطاع غزة في حركة حماس سهيل الهندي ببطولة الشهيد عدي التميمي الذي أرسل رسائل القدس والأقصى بجندلة جنود الاحتلال بسلاحه البسيط مقبلا غير مدبر.

وقال الهندي إن الشهيد المقدام عدي التميمي سيبقى ملهمًا لكل الشباب الثائرين في الضفة، موجها التحية لروحه، ولمخيم شعفاط الذي حماه وآواه.

وأكد أن جنين القسام ونابلس جبل النار ستفي بعهد عدي التميمي للشهداء والأبطال والمجاهدين، وستتعانق بنادق المقاومين في غزة وفي الضفة والداخل المحتل، وسندخل الأقصى فاتحين محررين قريبًا.

وشدد على أن حركة حماس ستبقى على عهد الشهداء وستحمل أماناتهم حتى التحرير.

ووجه الهندي التحية للمدن الفلسطينية في الضفة المحتلة التي تقارع المحتل، وخصّ أهل القدس الذين يذودون عن حياض الأقصى والقدس، وينوبون عن الأمة بصدورهم العارية.

ودعا الهندي أمتنا العربية والإسلامية إلى أن تقوم بواجبها تجاه القدس والمسجد الأقصى.

من جهتها دعت والدة الشهيد إبراهيم النابلسي خلال كلمة لها عبر الهاتف أمهات الشهداء إلى الصبر واحتساب أبنائهن فداء للأقصى، مؤكدة أن دماء الشهداء لن تذهب هدرا، وستكون ثمن النصر على المحتل.