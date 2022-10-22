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الطقس: أجواء معتدلة نهاراً باردة ليلاً

22 تشرين أول / أكتوبر 2022 08:53

غزة - الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، غائما جزئيا، معتدل نهارا، بارد ليلا، خاصة فوق المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، لتبقى أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وهذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا، وباردا، في المناطق الجبلية، معتدل في بقية المناطق، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غدٍ الأحد، غائما جزئيا، معتدل نهارا، بارد ليلا، خاصة فوق المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، لتبقى اقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وفي ساعات الليل تتهيأ الفرصة تدريجيا لسقوط زخات متفرقة من الأمطار، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احياناً، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والاثنين، يكون الجو بارد نسبيا خلال ساعات النهار في المناطق الجبلية، ومعتدل في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لتصبح أدنى من المعدل العام بحدود 5 درجات مئوية، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

أما الثلاثاء المقبل، فيطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة بحيث تصبح حول المعدل العام، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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