للحامل.. احذرى نقص فيتامين "د" يعرض طفلك لضعف الذكاء

من المعروف أن خلال فترة الحمل يجب علي الأم الاهتمام بالفيتامينات والعناصر الغذائية للحفاظ علي صحتها وصحة جنينها، ووفقا لما أشار إليه التقرير المنشور عبر موقع “EVERYDAYHEALTH” والذي أكد علي ضررورة أخذ فيتامين “د” ، للحامل لأن نقصه فيي أجسامهن يعرض الجنين لضعف الذكاء.



وأشار التقرير، أن فيتامين د يعد من العناصر الغذائية الضرورية لصحة النساء خلال فترة الحمل، حيث يساعد على تقوية المناعة وتحسين امتصاص الجسم لمعدن الكالسيوم، ويحافظ علي صحة العظام وتقويتها.



وأضاف التقرير، أن أخذ النساء الحوامل لفيتامين “د” يعد من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل كبير في زيادة ذكاء الطفل عند الولادة، حيث كشفت دراسة منشورة في مجلة التغذية، عن وجود علاقة بين فيتامين د في جسم الحامل وولادة أطفال يتمتعون بمعدلات ذكاء عالية.



وكشفت هذه الدراسة هذه البيانات عن طريق تحليل بيانات أكثر من 1000 سيدة حامل، وقاموا بتحديد مستويات فيتامين د في أجسامهن خلال الثلث الثاني من الحمل، ومتابعة أطفالهن من عمر 4 إلى 6 سنوات وإخضاعهم لاختبار ذكاء، وأظهت النتائج أن الأمهات الاتي يتمتعن أجسامهن بمستويات عالية من فيتامين د أثناء الحمل أطفالهم لديهم ذكاء مرتفع.



وكشف الباحثون عن السبب بين فيتامين “د” وزيادة ذكاء الأطفال، حيث ثبت أن السبب يرجع إلى دور فيتامين د في دعم نمو دماغ الجنين وتطوير قدراته العقلية والإدراكية بعد الولادة.



ومن أبرز ما قدمه التقرير عن فوائد فيتامين د للجنين، هي:

- تعزيز نمو دماغ وأعصاب الجنين.

- زيادة قدرته على تطوير قدراته الإدراكية والمعرفية.

- نقص فيتامين د في جسم الحاكل يهدد الجنين بعد الولادة بخطر الإصابة ببعض الأمراض العقلية، مثل الاكتئاب.

