فيتامين K2 يوجد فى صفار البيض والزبدة



تحظى مجموعة من الفيتامينات الرئيسية مثل C وD على شهرة واسعة، وبالرغم من ذلك هناك العديد من الفيتامينات الأخرى مسئولة عن الحفاظ على صحة جسمك، بما في ذلك فيتامين ك، ولكن على الرغم من اسمه، فإن فيتامين K ليس فيتامين واحد، يشير فيتامين K إلى مجموعة من المركبات التي تشترك في بنية كيميائية مماثلة، الشكلان الأكثر أهمية لصحتك هما K1 (فيلوكينون) و K2 (ميناكينون).



إليك ما تحتاج لمعرفته حول فيتامين K2، حيث يمكنك الحصول عليه، وفوائده الصحية المحتملة.

ما هو فيتامين ك 2؟

في حين أن فيتامين K1 هو عادةً المصدر الغذائي الرئيسي لفيتامين K وهو موجود بشكل أساسي في الخضروات الورقية ، إلا أن فيتامين K2 لا يزال جزءًا مهمًا من نظام غذائي متوازن ويأتي في الغالب في الأطعمة الحيوانية والمخمرة.

مصادر فيتامين K2 هي:

-الزبدة

-صفار البيض

-منتجات حيوانية متنوعة إذا تم استكمال علف الحيوانات بفيتامين K2

-فول الصويا

-مخلل الكرنب

- اللبن الرايب

من المهم إقران الأطعمة الغنية بفيتامين K بالدهون بما في ذلك زيت الزيتون والمكسرات وزبدة المكسرات أو الأفوكادو.

فوائد فيتامين ك 2

1. قد يعزز صحة العظام

إن الأبحاث التي تنطوي على استخدام فيتامين K2 في علاج هشاشة العظام والوقاية من كسور عظام جديدة قد أظهرت نتائج واعدة، قد يكون هذا بسبب حقيقة أنه قد يكون هناك بروتينات في العظام تعتمد على فيتامين K2.

2. قد يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض الشريان التاجي

قد تتحسن صحة قلبك بتناول كميات أكبر من فيتامين ك 2

من العلامات المبكرة لمرض الشريان التاجي تكلس الشرايين. إن بروتينًا يسمى MGP يمكن أن يمنع التكلس ، لكنه يعتمد على فيتامين K للعمل بشكل أفضل لذلك ، قد تساعد مكملات فيتامين K2 في دعم MGP في منع تراكم رواسب الكالسيوم في الشرايين، وجدت دراسة صلة بين نقص فيتامين ك وتيبس الشرايين والتكلس وفشل القلب اللاحق، ووجدت المراجعة أيضًا أنه يمكن تقليل مخاطر الإصابة بمرض الشريان التاجي عن طريق زيادة تناول K2.

3. قد يقلل من مخاطر مرض السكري

هناك بعض الأبحاث الواعدة التي تفيد بأن فيتامين K2 قد يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري، مكملات فيتامين K2 مرتبطة بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 ، والذي قد يكون بسبب تحسن حساسية الأنسولين الذي لاحظه الباحثون عبر دراسات متعددة.

علاوة على ذلك، في الأشخاص الذين يعانون بالفعل من مرض السكري من النوع 2 ، قد يكون K2 قادرًا على المساعدة في تقليل ارتفاع نسبة السكر في الدم.

