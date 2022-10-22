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هذا هو عمر بطاريات أيفون 14.. كم ساعة تدوم؟

22 تشرين أول / أكتوبر 2022 09:30

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كشف تقرير حديث عن  اختبار أجري على سلسلة هواتف أيفون 14 للكشف عن تفاصيل بطارية كل هاتف من هواتف السلسلة الجديدة التي أعلنت عنها أبل الشهر الماضي، فيما ذكر التقرير أن هناك الكثير من الطرق لقياس استمرارية البطارية، لكن الموقع نفسه أجرى التقييم لكل هاتف باستخدام اختباره الخاص لرؤية أي من الهواتف جيد بما يكفي للخروج بقائمة توضح عمر بطارية الهاتف على النحو الأمثل.
 
واشتمل الاختبار على تصفح الإنترنت المستمر عبر الاتصال بشبكة الجيل الخامس وسطوع الشاشة بدرجة 150 وحدة، ولم تذكر شركة أبل حجم البطارية لكل هاتف، ولكن تم الكشف عن ذلك من قبل الأشخاص الذين يفككون الأجهزة الجديدة ويفحصونها، وكذلك الوثائق المقدمة للجهات الرقابية.
 
أيفون 14 الأساسي: حجم البطارية 3279 ميلي أمبير، وتدوم لفترة 9:28 ساعات.
 
أيفون 14 بلس: 4325 ميلي أمبير، 11:57 ساعة.
 
أيفون 14 برو: 3200 ميلي أمبير، 10:13 ساعات.
 
أيفون 14 برو ماكس: 4323 ميلي أمبير، 13:39 ساعة.
 

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