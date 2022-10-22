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نتائج عريضة في افتتاح الجولة السابعة من دوري المحترفين

22 تشرين أول / أكتوبر 2022 09:36

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استعاد نادي شباب الظاهرية، اليوم الجمعة، صدارة الدوري الفلسطيني للمحترفين، بفوز مقنع على مضيفه ترجي واد النيص (3/0)، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد الخضر، لحساب الجولة السابعة من دوري المحترفين الفلسطيني .

بهذا الفوز، رفع الظاهرية رصيده إلى 16 نقطة في الصدارة، فيما ظل ترجي واد النيص سابعا بـ 8 نقاط .

فيما حقق شباب الخليل، انتصارا عريضا على ضيفه شباب السموع (1/5)، وحبل المكبر على أهلي الخليل (0/4) .

ليرفع شباب الخليل رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني والمكبر رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثالث، في حين بقي أهلي الخليل تاسعا بـ 6 نقاط وشباب السموع عاشرا بـ4 نقاط، وجميع هذه المراكز مؤقتة إلى حين انتهاء مباريات الجولة .

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