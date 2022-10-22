11768 مغادراً و7846 وافداً عبر منفذ بيت حانون الأسبوع الماضي

غزة - الرأي:

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح السبت، إحصائية حركة التنقل عبر منفذ بيت حانون شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (16-21 أكتوبر 2022).

وأوضحت الإحصائية أن إجمالي المغادرة عبر منفذ بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 11768 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 7846 وافداً.

وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 11550 مواطناً و148 أجنبياً، و70 من فلسطينيي الداخل.

وذكرت هيئة المعابر أن أعداد الوافدين لغزة عبر منفذ بيت حانون توزعت بين 7651 مواطناً، و135 أجنبياً، و55 من فلسطينيي الداخل، إضافة إلى 5 وفيات كانت تتلقى العلاج في مستشفيات الضفة والداخل المحتل.

يشار أن حاجز بيت حانون يقع في أقصى شمال قطاع غزة وهو منفذ يفصل بين القطاع والأراضي المحتلة عام 48