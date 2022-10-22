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طالبات العلاقات العام بكلية المجتمع يقطفن الزيتون احياءاً للتراث الفلسطيني

22 تشرين أول / أكتوبر 2022 10:53

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غزة-الراي

نفذت طالبات قسم العلاقات العامة في كلية مجتمع الأقصى للدراسات المتوسطة " فعالية معايشة طقوس قطف الزيتون "وذلك  في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، بحضور أ.ختام الكرنز رئيس قسم العلوم الاعلامية ود. عدلات الشيخ مساعد رئيس القسم. ت

ومثلت الفعالية في معايشة يوم كامل للطقوس المصاحبة لقطف الزيتون التي كان يمارسها أجدادنا في أرضنا التي سرقها المحتل بمشاركة الكبار والصغار، والنساء اللواتي يصنعن الطعام لاسيما الأكلات الشعبية وترديد الأهازيج التراثية وهدفت الفعالية الى توعية الطالبات بأهمية الحفاظ على أرضنا الفلسطينية وشجرة الزيتون التي ترمز إلى تجذر الشعب الفلسطيني وتعزيز الطقوس التراثية التي يحاول الاحتلال سرقتها.

وقطفت الطالبات الزيتون على أنغام أغانٍ تراثية، وقمن بإعداد الفطور الفلسطيني على الحطب وشربن الشاي والقهوة المصنوعين على الحطب، وفي موعد وجبة الغداء قمن بإعداد المفتول الذي يعد من الأكلات الفلسطينية التراثية.

وأبدت الطالبات تفاعلهم الايجابي مع الفعاليات وقمن بترديد الأهازيج الفلسطينية، معبرات عن فرحتهن الكبيرة ومدى سعادتهم للقيام بقطف الزيتون ومعايشة يوم من حياة أجدادهم .

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طالبات العلاقات العام بكلية المجتمع يقطفن الزيتون احياءاً للتراث الفلسطيني

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