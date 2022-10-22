مخططات استيطانية جديدة تستهدف "الشيخ جراح" بالقدس

فلسطين المحتلة - الرأي

تعتزم بلدية الاحتلال الإسرائيلي إعداد ثلاث خطط استيطانية للموافقة عليها، بهدف زيادة عدد المستوطنين في حي الشيخ جراح ومحيطه بمدينة القدس المحتلة.

ونشرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، أن تلك المخططات تشمل إقامة مبنى سكني جديد للمستوطنين، وهدم مبنى حالي وإقامة آخر بدلًا منه، وأيضًا مبنى تجاري ستقام بمحاذاة الشيخ جراح.

وبينت أنه يقف وراء هذه المخططات ويُحركها من وراء الكواليس ما يسمى "صندوق أرض إسرائيل"، الذي أسسه نائب رئيس بلدية الاحتلال أرييه كينغ.

وينشط المسؤولون في الصندوق على وضع اليد على أراضي الفلسطينيين، عبر تزوير وثائق ومستندات طابو، وتحضير عقود بيع وشراء وهمية، وشراء الأراضي عبر صفقات مزورة.

يتعرض حي الشيخ جراح بشكل متواصل إلى هجمة شرسة واقتحامات استفزازية من المستوطنين وشرطة الاحتلال، في محاولة للاستيلاء على المنازل، وتضييق الخناق على سكانه لدفعهم للرحيل بالقوة، بالإضافة إلى تنغيص حياتهم.