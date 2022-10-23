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أخبار » التكنولوجيا و التقنية

أشياء تعرض هاتفك الذكي للتلف!

23 تشرين أول / أكتوبر 2022 08:15

أشياء تعرض هاتفك الذكي للتلف!
أشياء تعرض هاتفك الذكي للتلف!

تتعرض الكثير من الهواتف والأجهزة الذكية للتلف أو يتراجع أداؤها دون أن ندرك أن بعض الأمور البسيطة يمكن تجنبها لتفادي حصول تلك المشكلات.

وحول الموضوع  قال الخبير التقني ومدير قسم تكنولوجيا المعلومات في شركة Reksoft الروسية، يفغيني تشيرتوك: "هناك العديد من العادات والممارسات التي نقوم بها يوميا تؤدي لتلف الهاتف، فالهواتف الذكية على سبيل المثال مثلها مثل باقي الأجهزة الإلكترونية حساسة تجاه الماء والبخار، وتعريضها لهذه الأشياء يمكن أن يؤدي لتلفها، لذا لا يفضل أن نحتسي المشروبات بالقرب من هذه الأجهزة خوفا من أن تنسكب عليها بغير قصد".

وأضاف "العديد من أصحاب الهواتف الذكية يحملون هواتفهم في جيوب بناطيلهم الضيقة، وأثناء الحركة يتعرض هيكل الهاتف وشاشته للضغط أو الدعك والليّ، ما قد يتسبب بتلف الجهاز".

وأشار تشيرتوك إلى أن الشواحن غير الأصلية أو شواحن السيارات قد تتسبب بتلف الهاتف أيضا، كونها تنقل موجات غير منتظمة الطاقة إلى الهواتف أحيانا، وهو ما قد يتسبب بضرر للبطارية وبعض أجزاء الجهاز.

ونصح الخبير بعدم ترك الهاتف تحت ضوء الشمس المباشر كون الحرارة تسبب تلف الشاشة وتضخم البطارية، وبعدم ترك الهاتف الذكي في متناول الأطفال أو الحيوانات الأليفة، كما شدد على عدم العبث بالملفات الأساسية لبرنامج تشغيل الهاتف دون خبرة كونَ هذا الأمر قد يتسبب بتلف الهاتف بشكل لا رجعة فيه.

المصدر: فيستي

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