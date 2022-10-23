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تحذيرات من تطبيقات قد تسرق بيانات "واتس آب" عبر أنظمة أندرويد!

23 تشرين أول / أكتوبر 2022 08:16

تحذيرات من تطبيقات قد تسرق بيانات "واتس آب" عبر أنظمة أندرويد!
تحذيرات من تطبيقات قد تسرق بيانات

حذّر خبراء في Kaspersky Lab من تطبيقات على أنظمة أندرويد يمكن استغلالها لسرقة بيانات مستخدمي "واتس آب".

وأشار الخبراء إلى "أن ثمة على سبيل المثال تطبيقين خطرين يعتبران نسخة معدلة عن تطبيق واتس آب الأصلي هما YoWhatsApp و WhatsApp Plus، وكلاهما يوفر جميع إمكانيات وميزات التطبيق الأصلي مع تقديم ميزات إضافية، فعلى سبيل المثال فإن YoWhatsApp  يقدم واجهة قابلة للتخصيص وميزة حظر الدردشة، لكن هذه البرمجيات قد تكون خطيرة كونها تحوي على برمجيات خبيثة تسرق بيانات المستخدمين وتنقلها إلى طرف ثالث".

وتبعا للخبراء فإن "تطبيقي YoWhatsApp وWhatsApp Plus يتم الترويج لهما عبر تطبيقات أندرويد الشهيرة مثل Snaptube و Vidmate، وبالرغم من ذلك فقد اكتشف في أحدث إصداراتهما نماذج من برمجيات (حصان طروادة) التي يمكنها اختراق مفاتيح الوصول إلى حسابات واتس آب".

وتجدر الإشارة إلى ان مؤسس "تليغرام" بافل دوروف، كان قد حذّر مؤخرا أيضا من وجود مشكلة أمنية في تطبيق "واتس آب" تسمح لقراصنة الإنترنت بالوصول إلى كامل بيانات مستخدمي التطبيق عبر الهواتف.

المصدر: فيستي

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