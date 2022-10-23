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وتسريب بيانات 65 ألف شركة عالمية

"مايكروسوفت" تؤكد تعرض أحد خوادمها للخرق

23 تشرين أول / أكتوبر 2022 08:25

"مايكروسوفت" تؤكد تعرض أحد خوادمها للخرق

أكدت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية تعرض أحد خوادمها لخرق تسبب في تسريب بيانات أكثر من 65 ألف شركة من 111 بلدا حول العالم.

وأوضحت شركة مايكروسوفت في بيان أنها قامت بتأمين نقطة النهاية المخترقة التي لا يمكن الوصول إليها الآن إلا من خلال المصادقة المطلوبة.

وذكرت الشركة أن التحقيق لم يجد إشارة إلى تعرض حسابات العملاء أو الأنظمة للاختراق، مشيرة إلى أنها تواصلت مع العملاء الذي تأثروا بالخرق.

وقالت شركة الأبحاث الأمنية "SOCRadar" إنها أبلغت مايكروسوفت أن خادم "Azure Blob Storage" الذي تم تكوينه بشكل خطأ قد تعرض للاختراق، وربما كشف ما يقرب من 2.4 تيرابايت من البيانات الحساسة.

وأضافت أن من تلك البيانات الأسماء، وأرقام الهواتف، وعناوين البريد الإلكتروني، وأسماء الشركات، والملفات المرفقة التي تحتوي على معلومات الشركة الخاصة، مثل مستندات إثبات المفهوم، وبيانات المبيعات، وطلبات المنتجات، إضافة إلى معلومات عديدة أخرى.

وأشارت إلى أنه حتى مع سرعة استجابة مايكروسوفت لاتخاذ إجراءات لإصلاح الخادم الذي تم تكوينه على نحو خطأ، فإن أبحاثها تمكنت من ربط 65000 كيان تم الكشف عنها ببيانات ملف تم تكوينها بين عامي 2017 و2022.


المصدر: وسائل إعلام

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