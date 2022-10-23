الاحتلال يعتقل 11 مواطنًا بالضفة والقدس

بيت لحم - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 11 مواطنا من الضفة الغربية والقدس بينهم سيدة وابنتها.

وقال مكتب إعلام الأسرى إن قوات الاحتلال اعتقلت الفتاة ديالا أبو عياش ووالدتها من حي الضهرة في بلدة العيسوية شرق القدس.

وأضاف أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرين المحررين عبد الله العمايرة ونادر عزمي أبو هليل من دورا جنوب الخليل، والشابين أحمد مزهر وأحمد أبو حديد من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

وأضاف أن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين إيهاب وعدي جمال عدوان من بلدة عزون شرق قلقيلية للضغط على شقيقهما قصي بتسليم نفسه.

كما اعتقلت القوات الشابين أحمد عبد الغني التميمي، وأحمد داود التميمي من قرية دير نظام غرب رام الله.