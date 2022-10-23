الداخلية تعلن عن مسابقة تعيين ضباط اختصاص "أدلة جنائية"

غزة- الرأي

أعلنت هيئة التنظيم والإدارة بوزارة الداخلية والأمن الوطني، عن عقد مسابقة تعيين "ضباط اختصاص-أدلة جنائية" للذكور والإناث، للعمل في قوى الأمن الفلسطينية، وذلك اعتباراً من صباح اليوم الأحد، وحتى مساء يوم الأربعاء الموافق 26 أكتوبر 2022، وفق الشروط العامة والخاصة المرفقة.

وأوضحت الوزارة أن من يريد التقدم يجب عليه التقدم بطلبات التسجيل للوظيفة عبر موقع هيئة التنظيم والإدارة على الرابط https://2u.pw/DV4Um.

وذكرت أنه سيتم الحاق المقبولين بدورة تدريبية، وتسوية أوضاع المقبولين على درجة البكالوريوس أو الماجستير حسب النظام.