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" الصحة " تعقد سلسلة دورات في الادارة الرشيدة لمقاومة مضادات الميكروبات للمرضى

23 تشرين أول / أكتوبر 2022 01:02

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غزة-الرأي 

نظمت وحدة السلامة ومكافحة العدوى وبالشراكة مع الادارة العامة للرعاية الأولي سلسلة دورات تدريبية في الادارة الرشيدة لمقاومة مضادات الميكروبات للمرضى الخارجيين حيث تضمنت هذه المحاضرات على دور الإدارة الرشيدة لمضادات الميكروبات في السيطرة على التهابات الجهاز التنفسي السفلي (LRTI) وعلى تطبيق برنامج الإشراف على استخدام مضادات الميكروبات في علاج عدوي الجهاز التنفسي للأطفال وايضاً تطبيق برنامج الاشراف على مضادات الميكروبات في علاج الربو عند الاطفال.


وبذلك استهدفت هذه المحاضرات اطباء من الرعاية الاولية والمقرر عقدها لمدة يومين على مدار 3 اسابيع وذلك لرفع مستوى الخدمة الطبية العلاجية المقدمة للمرضى، بالإضافة لرفع مستوى وعي الكوادر الصحية حول الاستخدام الامثل لمضادات الميكروبات.


ويأتي تنظيم هذه الدورات في سياق تعزيز قدرة الكادر الوظيفي لدى وزارة الصحة، حيث يأتي هذا العمل ضمن الخطة التشغيلية السنوية لدى وحدة السلامة ومكافحة العدوى.

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