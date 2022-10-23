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الاحتلال يستأنف زيارات عائلات أسرى الضفة وغزة

23 تشرين أول / أكتوبر 2022 04:10

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم أحد، عن استئناف برنامج الزيارة لعائلات الأسرى في سجون الاحتلال من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة اعتبارا من الأسبوع الجاري، بعد منع استمر 3 أسابيع بذريعة ضرب سجانة في سجن رامون

وقالت اللجنة في تصريح صحفي "تباعاً لما وردنا من مصلحة السجون الإسرائيلية، يسعدنا أن نؤكد أن برنامج الزيارات العائلية سيُستأنف للعائلات من الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية في 24 أكتوبر 2022، وكذلك للعائلات من غزة اعتباراً من 25 أكتوبر ".

وذكرت أن القرار يستثنى من ذلك سجن "رامون" إذ تظل الزيارات إليه معلقة حتى إشعار آخر، مضيفة أن طواقمها ستتواصل مع العائلات المتأثّرة بمجرد الحصول على التفاصيل النهائية للزيارات.

يذكر أن مصلحة سجون الاحتلال ألغت أوائل الشهر الجاري، جميع زيارات الأسرى من الضفة الغربية وقطاع غزة إلى ذويهم في السجون كافة حتى إشعار آخر؛ بذريعة ما حدث في سجن رامون في الثاني من الشهر الجاري بين عائلة الأسير الطيطي وإحدى السجانات.

وفي الثاني من أكتوبر الجاري، أفاد مكتب إعلام الأسرى، بأن الفتاة أسيل الطيطي وهي شقيقة الأسير سبع الطيطي أقدمت على ضرب مجندة بسبب الاستفزازات والتفتيشات المهينة أثناء الزيارة، ما أدى لإصابتها في يدها.

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