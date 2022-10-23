الاحتلال يجبر فلسطينياً على هدم منزله في جبل المكبر بالقدس

فلسطين المحتلة - الرأي

أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مواطنا فلسطينياً على هدم منزله في بلدة جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة.

ونقلت صفحات محلية عن المواطن محمد جعابيص، أن قوات الاحتلال أجبرته على هدم منزله الذي تبلغ مساحته 100 متر مربع ويقطنه 7 أفراد، بحجة البناء بدون ترخيص.

وأشار "جعابيص" إلى أن إقدامه على هدم منزله جاء تجنبا لدفع تكاليف باهظة بعد تهديده بدفع مبلغ 400 ألف شيقل في حال هدمته جرافات الاحتلال.

وتنتهج سلطات الاحتلال سياسة هدم المنازل في مختلف انحاء القدس المحتلة أو إجبار أصحابها على هدمها تحت نفس الذرائع، في خطوة تستهدف ترحيلهم واجبارهم على مهاجرة المدينة المقدسة.