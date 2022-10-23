"عرين الأسود" تتوعد الاحتلال بـ"حدث أمني" قريب

فلسطين المحتلة - الرأي

توعدت مجموعات عرين الأسود الفدائية بالضفة الغربية المحتلة، الاحتلال الإسرائيلي بما وصفته "حدثاً أمنياً" قد أقترب.

وقالت المجموعات في بيان لها اليوم الأح: "بنادق العرين عطشى كصحراء النقب، فترقبوا إنا أمسينا بركاناً من غضب".

وأضافت " من فوق الأرض من تحت الأرض تابعونا فإنا نعدُّ لكم حدثاً من لهب، حاصروا كل مكان الآن وأطلقوا لطائراتكم عيونكم أعوانكم العنان".

وجاء في البيان أيضاً " فويل ثم ويل ثم ويل من حدثٍ أمنيٍ قد اقترب، وويل لكم عندما يغرّد العرين قبل بزوغ الفجر، هذا بيانٌ مقتضب".

بدورها، أشارت القناة الـ14 العبرية، إلى أنه في أعقاب اغتيال تامر كيلاني في نابلس، رفعت المنظومة الأمنية حالة ​​التأهب للقصوى للتصدي لموجة من الرد المتوقع من الجانب الفلسطيني.

وزعمت قناة "كان" العبرية، بأن "كيلاني" 33 عاماً والذي اغتيل في نابلس كان مسؤولاً ضمن مجموعات عرين الأسود وقد شارك في سلسلة من العمليات ضد جيش الاحتلال.