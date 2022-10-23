وكالة الرأي الفلسطينية عمل الوسطى تنجز مخالصات عمالية بقيمة (46275) شيكل وكالة الرأي الفلسطينية "العدل" تندد بجريمة اغتيال الشهيد "الكيلاني" محذره من الإعدامات خارج القانون وكالة الرأي الفلسطينية رئيس سلطة الأراضي ووزارة الأوقاف يبحثان التعاون المشترك وكالة الرأي الفلسطينية آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الإثنين وكالة الرأي الفلسطينية المالية تنظم مهمة تدقيق مالي على المعابر الحدودية وكالة الرأي الفلسطينية "التدريب" تنظم بطولة كرة القدم الخماسية للرتب السامية وكالة الرأي الفلسطينية جلسة اجتماع لأمين عام مجلس الوزراء ورئيس هيئة المديرين في شركة الكهرباء وكالة الرأي الفلسطينية جماهير نابلس تشيّع جثمان الشهيد تامر الكيلاني وكالة الرأي الفلسطينية التشريعي يقر مشروع قانون أصول المحاكمات الشرعية وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة المجتمعية تُنهي خلافات مالية بقيمة 225 ألف شيكل
أخبار » الأخبار الفلسطينية

"عرين الأسود" تتوعد الاحتلال بـ"حدث أمني" قريب

23 تشرين أول / أكتوبر 2022 06:00

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فلسطين المحتلة - الرأي

توعدت مجموعات عرين الأسود الفدائية بالضفة الغربية المحتلة، الاحتلال الإسرائيلي بما وصفته "حدثاً أمنياً" قد أقترب.

وقالت المجموعات في بيان لها اليوم الأح: "بنادق العرين عطشى كصحراء النقب، فترقبوا إنا أمسينا بركاناً من غضب".

وأضافت " من فوق الأرض من تحت الأرض تابعونا فإنا نعدُّ لكم حدثاً من لهب، حاصروا كل مكان الآن وأطلقوا لطائراتكم عيونكم أعوانكم العنان".

وجاء في البيان أيضاً " فويل ثم ويل ثم ويل من حدثٍ أمنيٍ قد اقترب، وويل لكم عندما يغرّد العرين قبل بزوغ الفجر، هذا بيانٌ مقتضب". 

بدورها، أشارت القناة الـ14 العبرية، إلى أنه في أعقاب اغتيال تامر كيلاني في نابلس، رفعت المنظومة الأمنية حالة ​​التأهب للقصوى للتصدي لموجة من الرد المتوقع من الجانب الفلسطيني.

وزعمت قناة "كان" العبرية، بأن "كيلاني" 33 عاماً والذي اغتيل في نابلس كان مسؤولاً ضمن مجموعات عرين الأسود وقد شارك في سلسلة من العمليات ضد جيش الاحتلال.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

طالبات العلاقات العام بكلية المجتمع يقطفن الزيتون احياءاً للتراث الفلسطيني

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟