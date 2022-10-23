الاحتلال يحكم حصاره على نابلس لليوم الـ 13 على التوالي

فلسطين المحتلة - الرأي

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حصار مدينة نابلس وبلداتها لليوم الثالث عشر توالياً، على إثر مقتل جندي برصاص مقاومين شمال المدينة في الحادي عشر من الشهر الجاري.

وتبنت مجموعة "عرين الأسود" المسؤولية عن عملية إطلاق النار، وقالت في بيان آنذاك إنها بدأت سلسلة عمليات "أيام الغضب".

ويضطر يومياً عشرات آلاف المواطنين إلى سلك طرق ترابية وعرة في محاولة وصولهم إلى نابلس، علاوة على الانتظار طويلاً على حواجز الاحتلال التي تتحكم في سير تحرك الفلسطينيين.

وأطلقت لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة نابلس، الأسبوع الماضي، نداءً إلى أبناء الشعب الفلسطيني كافة في الضفة الغربية والداخل المحتل، لإطلاق حملة واسعة لكسر حصار الاحتلال على نابلس.

وتقمع قوات الاحتلال الفعاليات الشعبية المنددة بحصار الاحتلال وجرائمه والتي تطالب بإنهاء كل ممارسات الاحتلال العدوانية على نابلس وعموم الضفة الغربية.