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23 عملية فدائية في الضفة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

23 تشرين أول / أكتوبر 2022 09:29

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فلسطين المحتلة - الرأي

شهدت مدن الضفة الغربية المحتلة تصاعداً في العمليات الفدائية للمقاومة خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة، حيث أسفرت عن وقوع ثلاث إصابات في صفوف جنود الاحتلال والمستوطنين.

ووقعت عمليتي إطلاق نار استهدفتا قوات الاحتلال والمستوطنين، إلى جانب زرع عبوة ناسفة، فيما ألقى الشبان الفلسطينيون، 6 زجاجات حارقة صوب جنود وآليات الاحتلال، خلال مواجهات متفرقة بالضفة الغربية، تركزت في 14 نقطة.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم شعفاط بمدينة القدس المحتلة، تخللها إلقاء حجارة وإصابة ثلاثة جنود جراء المفرقعات النارية.

كما اندلعت مواجهات في بلدة عناتا، وحيّ ضاحية السلام، وبلدة سلوان، ومنطقة جبل المكبر، واستهدف مقاومون جنود الاحتلال في بلدة أبو ديس بعبوة ناسفة.

وأطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال خلال اقتحامها دير شرف بمحافظة نابلس، فيما تصدى الشبان للمستوطنين قرب حاجز بيت ايل برام الله.

في سياق متصل، اندلعت مواجهات في مناطق متفرقة برام الله تخللها إلقاء الحجارة، كما شهدت المنطقة القريبة من حاجز دوتان بجنين عملية إطلاق نار، فيما جرى التصدي لاعتداءات المستوطنين في سلفيت.

فيما امتدت المواجهات مع قوات الاحتلال في مناطق مختلفة في قلقيلية والخليل.

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