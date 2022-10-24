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الطقس: أمطار متفرقة فوق معظم المناطق اليوم

24 تشرين أول / أكتوبر 2022 08:23

رام الله - الرأي

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الاثنين، باردا نسبيا خلال ساعات النهار في المناطق الجبلية ومعتدلا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدنى من المعدل العام بحدود 5 درجات مئوية، وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا وفي ساعات والمساء تضعف فرصة الهطول، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج .

وهذه الليلة، يكون الجو غائما جزئيا وباردا في المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وغدا الثلاثاء يكون الجو غائماً جزئياً ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة بحيث تصبح حول المعدل العام، وفي ساعات الظهيرة تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي حيث يتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق خاصة الشرقية قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وبعد غد الأربعاء تسود أجواء غير مستقرة لذا يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ويوم الخميس المقبل يكون الجو غائماً جزئياً ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، وفرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية متفرقة خاصة فوق المناطق الشمالية والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وحذرت الدائرة المواطنين من خطر تزحلق المركبات على الطرقات، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية.

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