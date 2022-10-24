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أمراض مزمنة والتهابات فطرية

ما أسباب تشقق القدمين وكيفية علاجه

24 تشرين أول / أكتوبر 2022 08:57

ما أسباب تشقق القدمين وكيفية علاجه
ما أسباب تشقق القدمين وكيفية علاجه

تشقق القدمين واحدة من المشاكل التى يعانى منها الكثيرون وخصوصا السيدات، حيث تؤثر على جمالهن وثقتهن بأنفسهن، وحسب ما ذكره موقع gothamfootcare فإن هناك عدة أسباب تجعل الناس يعانون من الجفاف.
 
أقدامنا مسؤولة عن رفع أجسامنا وبالتالي فهي تتحمل قدرًا هائلًا من الضغط. عندما يتم تطبيق الوزن والضغط على كعب أقدامنا، يتمدد الجلد إلى الخارج. إذا كانت بشرتنا جافة، فإنها تصبح أقل مرونة وصلابة وبالتالي أكثر عرضة للتشقق وتشمل الأسباب الأكثر شيوعًا للإصابة بالكعب الجاف المتشقق ما يلي:
 
- الحالات الطبية مثل مرض السمنة والسكري والإكزيما وقصور الغدة الدرقية ومتلازمة سجوجرن والتهابات الجلد الأخمصية عند الأطفال والالتهابات.
 
-عوامل ميكانيكية حيوية مثل القدم المسطحة ، أو نتوءات الكعب ، أو الوقوف لفترات طويلة من الزمن ، خاصة على الأرضيات الصلبة ، والأحذية المفتوحة أو غير الملائمة ، وكذلك الطقس الجاف والبارد.

ما الأسباب النموذجية لتشقق الكعب؟
-قدم الرياضي عدوى فطرية تصيب القدم تتطور بشكل شائع على باطن القدم وبين أصابع القدم. عادة ما ينتج عن قدم الرياضي جلد جاف متقشر ومثير للحكة. في الحالات الأكثر شدة ، قد يتشكل الالتهاب والشقوق والبثور، عادة ما يعاني الرياضيون من تعرق القدمين ويستخدمون المرافق التي توجد بها الفطريات ، وبالتالي مصطلح "قدم الرياضي".

-تحدث القدم الرياضية بسبب مجموعة من الفطريات الشبيهة بالعفن تسمى الفطريات الجلدية التي تتغذى على الجلد الميت والأظافر، و ترتبط سعفة القدم ارتباطًا وثيقًا بالعدوى الفطرية الأخرى ، بما في ذلك القوباء الحلقية وحكة اللعب. تعيش هذه الكائنات المجهرية في بيئات مظلمة ودافئة ورطبة، وتوفر الجوارب الرطبة وداخل الأحذية بيئة ترحيبية لنمو الفطريات والعدوى.
 
عندما يتم استبعاد معظم عوامل الخطر المذكورة أعلاه ، فمن المرجح أن يكون الكعب المتشقق نتيجة عدوى فطرية، إذا تركت دون علاج ، فقد تنتقل إلى الأظافر مما يؤدي إلى ظهور فطريات الأظافر وتغير لونها، وفى مرحلة مبكرة يمكن علاج حالات قدم الرياضي باستخدام مساحيق طبية أو كريمات أو بخاخات أو مستحضرات مصممة خصيصًا لمحاربة فطريات قدم الرياضي،  في الحالات المتوسطة ، قد تكون هناك حاجة إلى دواء موضعي بوصفة طبية في الحالات الأكثر شدة ، قد يصف طبيبك دواءً مضادًا للفطريات عن طريق الفم.

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