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الاحتلال يواصل حصار نابلس لليوم الرابع عشر

24 تشرين أول / أكتوبر 2022 09:09

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نابلس - الرأي

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حصارها العسكري المفروض على مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة لليوم الرابع عشر على التوالي.

وتغلق قوات الاحتلال غالبية الحواجز الرئيسية والفرعية وتعيق حركة المواطنين والمركبات من داخل نابلس إلى خارجها.

وتقمع قوات الاحتلال الفعاليات الشعبية المطالبة بإزالة الحصار العسكري وتشديدات الاحتلال المفروضة على نابلس، ووقعت إصابات خلال الأيام الماضية جراء اعتداء جنود الاحتلال على الفلسطينيين المشاركين في هذه الفعاليات.

ويُضطر المواطنون أثناء محاولة الخروج المدينة إلى سلك طرق ترابية وجبلية وعرة، فضلًا عن الانتظار طويلًا على الحواجز العسكرية، التي يخضعوا فهيا للتفتيش والتدقيق في هوياتهم قبل السماح لهم بالمرور.

وكانت لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة نابلس، قد أطلقت الأسبوع الماضي، نداءً إلى أبناء الشعب الفلسطيني كافة في الضفة الغربية والداخل الفلسطيني المحتل، لإطلاق حملة واسعة لكسر حصار الاحتلال على نابلس والمستمر منذ 14 يوماً.

ودعت اللجنة لتسيير حافلات من أنحاء الضفة والداخل نحو نابلس، لإجبار الاحتلال على إزالة الحواجز ورفع القيود عن نابلس.

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