المالية: بدء تسديد رسوم طلبة الجامعة الإسلامية من المستحقات

غزة- الرأي

أعلنت وزارة المالية في غزة عن بدء التسجيل لتسديد جزء من رسوم الفصل الدراسي الأول 2022/2023، من مستحقات الموظفين لذويهم من طلبة الجامعة الإسلامية من خلال موقع الوزارة الالكتروني.

وقالت الوزارة، إن التسجيل سيبدأ اعتباراً من اليوم الإثنين وحتى نهاية يوم الأحد 27/11/2022.

وذكرت أن المستفيدين من تسديد الرسوم من المستحقات هم:

1. (الموظف نفسه -الأب -الأم -ابن -ابنة -زوج -زوجة).

2. لطلبة الدبلوم والبكالوريوس والدراسات العليا المسجلين للفصل الأول 2022-2023 بنسبة 25% من رسوم تسجيل الفصل.

3. طلبة الدراسات العليا المشتركة بنسبة 12,5% من رسوم تسجيل الفصل الأول 2022-2023.

4. يمكن استفادة طلبة الدراسات العليا (الماجستير- الدكتوراه) من رسوم الرسالة، بشرط تسجيلها عن طريق الدراسات العليا، خلال الفصل الدراسي الحالي.

وأشارت الوزارة، إلى أن التسجيل يتم عبر الدخول على موقع وزارة المالية www.mof.gov.ps، ومن ثم الدخول إلى (خدمات الجمهور _ نظام التسجيل الموحد _ تسديد الرسوم الجامعية).