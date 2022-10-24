إعلان أسماء الشركات المؤهلة للحصول على المنحة الأوروبية بغزة

غزة- الرأي

أعلنت هيئة تشجيع الاستثمار والمدن الصناعية في غزة، أسماء الشركات المؤهلة للاستفادة من المنحة الأوروبية التي تم الإعلان عنها بالنصف الأول من العام الجاري.

وقالت الهيئة، إنه تم اعتماد 14 شركة صناعية من أصل 31 شركة تقدمت للمنحة شملت صناعات غذائية وبلاستيكية وورقية ودوائية وخشبية.

وأضافت أنه سيتم التواصل مع الشركات المؤهلة لاستكمال إجراءات الحصول على المنحة بعد انتهاء فترة الاعتراض بعد أسبوع واحد.

وأشارت الهيئة، إلى أنه سيتم الإعلان لاحقا عن فتح باب التسجيل للشركات للاستفادة مما تبقى من المنحة الأوروبية الخاصة بمدينة غزة الصناعية حتى يتم استنفاد كامل مبلغ المنحة البالغ 7 ملايين يورو.

ودعت جميع المستثمرين الراغبين في الاستثمار الصناعي لزيارة مدينة غزة الصناعية والتعرف عن قرب على مقومات الاستثمار المتوفرة في المدينة الصناعية، حيث تعتبر البيئة الأمثل للاستثمار الصناعي.