وكالة الرأي الفلسطينية عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يواصل حصار نابلس لليوم الرابع عشر وكالة الرأي الفلسطينية لماذا يلدغ البعوض بعض الناس دون غيرهم؟ علماء يحلون اللغز وكالة الرأي الفلسطينية 5 نصائح للتخلص من زيادة الوزن بطريقة صحية وكالة الرأي الفلسطينية إحصائية حوادث السير في غزة خلال 24 ساعة وكالة الرأي الفلسطينية ما أسباب تشقق القدمين وكيفية علاجه وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات مقابل الشيقل وكالة الرأي الفلسطينية نجم المجمع الإسلاميّ المصنف الأوّل يفوز ببطولة فردي الرجال بكرة الطاولة بالقطاع وكالة الرأي الفلسطينية بطولة إيطاليا: ميلان يقسو على رئيسه السابق ويتساوى مع نابولي المتصدر وكالة الرأي الفلسطينية طالع أسعار المنتجات الزراعية في غزة اليوم
أخبار » الأخبار الحكومية

بالمدينة الصناعية

إعلان أسماء الشركات المؤهلة للحصول على المنحة الأوروبية بغزة

24 تشرين أول / أكتوبر 2022 10:11

مدينة غزة الصناعية
مدينة غزة الصناعية

غزة- الرأي

أعلنت هيئة تشجيع الاستثمار والمدن الصناعية في غزة، أسماء الشركات المؤهلة للاستفادة من المنحة الأوروبية التي تم الإعلان عنها بالنصف الأول من العام الجاري.

وقالت الهيئة، إنه تم اعتماد 14 شركة صناعية من أصل 31 شركة تقدمت للمنحة شملت صناعات غذائية وبلاستيكية وورقية ودوائية وخشبية.

وأضافت أنه سيتم التواصل مع الشركات المؤهلة لاستكمال إجراءات الحصول على المنحة بعد انتهاء فترة الاعتراض بعد أسبوع واحد.

وأشارت الهيئة، إلى أنه سيتم الإعلان لاحقا عن فتح باب التسجيل للشركات للاستفادة مما تبقى من المنحة الأوروبية الخاصة بمدينة غزة الصناعية حتى يتم استنفاد كامل مبلغ المنحة البالغ 7 ملايين يورو.

ودعت جميع المستثمرين الراغبين في الاستثمار الصناعي لزيارة مدينة غزة الصناعية والتعرف عن قرب على مقومات الاستثمار المتوفرة في المدينة الصناعية، حيث تعتبر البيئة الأمثل للاستثمار الصناعي.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

طالبات العلاقات العام بكلية المجتمع يقطفن الزيتون احياءاً للتراث الفلسطيني

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟