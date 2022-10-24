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استئناف زيارات أهالي الأسرى لـ"مستشفى الرملة" الخميس المقبل

24 تشرين أول / أكتوبر 2022 07:42

الضفة المحتلة-الرأي:

أبلغت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بأن زيارات أهالي الأسرى لـ"مستشفى الرملة" ستكون الخميس المقبل، الموافق الـ27 من الشهر الجاري.

وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، قد أعلنت، يوم أمس، استئناف زيارات أهالي أسرى الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية لسجون الاحتلال، ابتداءً من اليوم الإثنين، باستثناء سجن "ريمون".

فيما تستأنف زيارات أهالي أسرى قطاع غزة اعتبارا من يوم غد الثلاثاء.

وكانت إدارة سجون الاحتلال قد علقت زيارات أهالي الأسرى لأبنائهم حتى تاريخ 2/11/2022، ولكنها تراجعت بعد "حوارات" خاضها الأسرى معها.

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