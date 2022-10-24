اعتقال شاب عقب الاعتداء عليه وعلى والدته بالخليل

الضفة المحتلة-الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال، مساء اليوم الإثنين، شابًا عقب الاعتداء عليه وعلى والدته بالضرب في مدينة الخليل المحتلة.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب يحيى محمد التميمي (29 عاما) عقب الاعتداء عليه بالضرب والاستيلاء على هاتفه، كما اعتدت على والدته (67 عاما) أثناء محاولتها منع اعتقاله من أمام منزلهم في منطقة باب الزاوية، وسط مدينة الخليل.

وأوضحت عائلة الشاب أنه أثناء توجه ابنها برفقة والدته إلى الصيدلية المحاذية للمنزل لجلب دواء لها، اعتدى عدد من جنود الاحتلال الذين كانوا يعبرون أسواق المدينة عليهما واعتقلوه، فيما نقلت والدته إلى مستشفى الخليل الحكومي.