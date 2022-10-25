وكالة الرأي الفلسطينية العفو الدولية تدعو "الجنائية" بالتحقيق بجرائم حرب ارتكبت بغزة وكالة الرأي الفلسطينية أهالي الأسرى يتوجهون لزيارة أبناءهم في “نفحة” اليوم وكالة الرأي الفلسطينية هاتف آيفون القادم سيحصل على ميزات لم تطرحها آبل من قبل! وكالة الرأي الفلسطينية أشهر الهواتف الذكية حالياً وكالة الرأي الفلسطينية الشفق القطبي يضر بطبقة الأوزون محدثا ثقبا بعرض 400 كم وكالة الرأي الفلسطينية "واتس آب" يتوقف عن العمل على بعض أجهزة "آيفون" وكالة الرأي الفلسطينية واتس آب يعمل على عدد من المميزات الجديدة.. تعرف على أبرزها وكالة الرأي الفلسطينية علماء الفلك يكتشفون ثقباً أسوداً قريباً من الأرض وكالة الرأي الفلسطينية النصيرات يفرض النتيجة السلبية على ضيفه اتحاد خانيونس وتعادل الرُّباط ودير البلح وكالة الرأي الفلسطينية اتحاد رفع الأثقال يطلق بطولة للناشئين والشباب والشاطئ يستعد لإدارة جديدة
أخبار » الأسرة و المجتمع

تعرف على الأطعمة المضادة للالتهابات وعلاج آلام الرقبة

25 تشرين أول / أكتوبر 2022 08:17

تعرف على الأطعمة المضادة للالتهابات وعلاج آلام الرقبة
تعرف على الأطعمة المضادة للالتهابات وعلاج آلام الرقبة

تساعد الأطعمة المضادة للالتهابات في تقليل الالتهاب وقد تقلل بعض أنواع الألم، مثل الألم الناتج عن السمنة أو أنواع مختلفة من التهاب المفاصل، وآلام الرقبة، ويشتهر كل من حمية البحر الأبيض المتوسط ​​ونظام DASH الغذائي بتضمينهما الأطعمة المضادة للالتهابات، وفقًا لما نشره موقع spine-health

وهناك العديد من الاختلافات حول كيفية الالتزام بنظام غذائي مضاد للالتهابات. بدلاً من التركيز على قائمة صارمة من الوصفات التي يجب اتباعها ، قد يساعدك بدلاً من ذلك في التفكير في بعض الإرشادات الأساسية:

أكل الكثير من الفواكه والخضراوات
يوصى عادةً بتناول حصة واحدة على الأقل من الخضار في كل وجبة ووجبتين من الفاكهة يوميًا. 1-3 تناول مجموعة متنوعة من الألوان يغطي المزيد من مضادات الأكسدة المختلفة .

اختر الدهون الصحية
يفضل تناول الدهون غير المشبعة مثل تلك الموجودة في زيت الزيتون وبذور الكتان واللوز والجوز والأسماك الدهنية وغيرها من الأطعمة. تعتبر الدهون المشبعة أكثر التهابًا ، مثل الدهون الموجودة في الزبدة والجبن.

استمتع بالسمك مرتين على الأقل في الأسبوع. تعتبر الأسماك الغنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية لها خصائص مضادة للالتهابات. تشمل بعض الأمثلة السلمون والسردين.

قلل من تناول اللحوم
اللحوم الخالية من الدهون، مثل الدجاج والديك الرومي ، أقل التهاباً من اللحوم الحمراء ، مثل اللحم البقري. تعتبر لحوم الأبقار التي يتم تغذيتها على الحشائش أقل إلتهابًا وخيارًا أفضل من الأبقار التي يتم تربيتها في حقول التسمين العادية والذرة التي تتغذى.

احصل على المزيد من البروتين من البقوليات
يمكن استخدام الفاصوليا والمكسرات والبازلاء والعدس في النظام الغذائي كمصادر عالية مضادات الأكسدة للبروتين.

اختر الحبوب الكاملة
إذا أمكن، اختر الحبوب الكاملة بدلاً من الحبوب المكررة. على سبيل المثال ، أنواع الحبوب الكاملة من الخبز والأرز البني والمعكرونة ودقيق الشوفان أكثر تغذية وأقل إلتهابات.

تجنب الأطعمة شديدة المعالجة
تميل الأطعمة المعالجة لتستمر لفترة أطول إلى الحصول على تغذية أقل وإضافة المزيد من المواد الكيميائية المسببة للالتهابات. تشمل الأمثلة التي يجب الحد منها أو تجنبها المخبوزات التجارية والوجبات المعبأة والسكريات المكررة (الصودا والحلوى) واللحوم المصنعة وغيرها الكثير.

قد لا تتم ملاحظة الفوائد المحتملة لنظام غذائي مضاد للالتهابات لعدة أسابيع. من المهم الالتزام باستمرار بالالتزام لأكثر من شهر قبل تقرير ما إذا كانت الأطعمة المضادة للالتهابات لها تأثير إيجابي.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

طالبات العلاقات العام بكلية المجتمع يقطفن الزيتون احياءاً للتراث الفلسطيني

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟