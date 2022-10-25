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الاحتلال يصيب عاملاً ويعتقله غرب الخليل

25 تشرين أول / أكتوبر 2022 08:32

الخليل- الرأي

أصيب، اليوم، عامل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية المورق بمحاذاة جدار الفصل العنصري، غرب الخليل.

وذكرت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال أطلقت النار على العامل عيسى عبد الله العواودة، ما أدى إلى إصابته بعيار ناري في القدم، بالقرب من جدار الفصل، قبل أن يعتقله جيش الاحتلال.

وأضافت المصادر، أن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في قرية خرسا جنوب غرب الخليل، ولم يبلغ عن اصابات.

يذكر أن الشاب رابي عرفة رابي، استشهد السبت برصاص قوات الاحتلال، قرب جدار الفصل العنصري، بمحاذاة الحاجز العسكري المعروف باسم "109"، جنوب شرق قلقيلية، اثناء توجهه إلى مكان عمله بأراضي الـ48.

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