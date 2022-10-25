اتحاد رفع الأثقال يطلق بطولة للناشئين والشباب والشاطئ يستعد لإدارة جديدة

يطلق الاتحاد الفلسطينيّ لرفع الأثقال باكورة أعماله خلال الربع الأخير من العام الجاري 2022، وذلك بتنظيم بطولة فلسطين لرفع الاثقال للناشئين والشباب، وذلك الجمعة المقبل الموافق 28 من الشهر الجاري، في قاعة نادي غزة الرياضي علي شاطئ بحر غزة.

وقال د. خالد الوادية رئيس الاتحاد إنّ هذه البطولة تأتي ضمن خطة انشطة الاتحاد السنوية للاطلاع على مستوى اللاعبين ومتابعة أدائهم، خاصّة فئة الشباب، وكذلك الاطلاع على جهود الأندية الممارسة لرياضه رفع الأثقال، مشيراً إلى أنّ البطولة تقام لبث الحركة في اللعبة التي حققت نجاحات عديدة، وتفعيل دور لجان الاتحاد للعمل بروح المنافسة بكل شفافية لاختيار أفضل اللاعبين من هذه الفئتين بهدف مواصلة إعداد منتخب وطني قادر علي المنافسة والمشاركة في المحافل الرياضية العربية والدولية وتمثيل فلسطين بالشكل المطلوب واعتلاء منصات التتويج.

وفي الجوانب الفنيّة، دعا أحمد عبد الرؤوف العجلة عضو الاتحاد ومسؤول اللجان الفنية الأندية الرياضيّة والصالات الممارسة الإعداد الجيد للاعبين وإجراء اختبارات الجهوزية خلال الفترة المحدد قبيل انطلاق الدوري وارسال البيانات المطلوبة لاعتمادها لدي لجان الاتحاد. وأشاد العجلة بدور لجنة المسابقات والحكام لعملهما المستمر في الإعداد والتحضير لإنجاح البطولة متمنياً التوفيق للأندية كافة واللاعبين المشاركين.

اجتماع الشاطئ

هذا وأعلنت لجنة تسيير الأعمال بنادي خدمات الشاطئ صاحب أكبر قطاع جماهيري بقطاع غزة إتمام ترتيبات عقد اجتماع الجمعية العمومية المقرر الأربعاء 26 من الشهر الجاري استعداداً لانتخابات مجلس إدارة جديد، والذي تقرر رسمياً بعد صلاة المغرب في صالة النادي موعداً للقاء التشاوري الذي سيضمّ أعضاء الجمعية العمومية المسددين لاشتراكاتهم لمناقشة أوضاع النادي. ويشار إلى أنّ نادي الشاطئ يمرُّ بظروف صعبة أدت لاستقالة مجلس الإدارة وتشكيل لجنة تسيير برئاسة عماد التتري بقرار من المجلس الأعلى للرياضة، إضافة إلى هبوط الفريق الأوّل في النادي من مصاف الدرجة الممتازة إلى الدرجة الأدنى الأوّلى. دعت اللجنة الجميع للحضور لأهمية الاجتماع، كما ثمنت دور جماهير النادي لمساندتها المميزة للفريق بحضور جميع مبارياته.

اتحاد الكرة يطالب بالانضباط

هذا، وطالب اتحاد الكرة جماهير الأندية إلى الانضباط في الملاعب والتشجيع النظيف بعيداً عن أعمال الشغب وإثارة الفوضى فوق المدرجات التي ستحمل جماهيرهم عواقب هذا الإخلال. وذكر الاتحاد في بيان إنّه يعمل في إطار الجهود الكبيرة بالشراكة مع أركان المنظومة الرياضية لانطلاق النشاط الرياضي والحرص الدائم للحفاظ على استمرار المسابقات الرياضية للدرجات والفئات العمرية المختلفة، حتّى تعكس المشهد المثالي الذي تجسده الجماهير الرياضيّة على مدرجات الملاعب وباتت محط أنظار العالم في ظل الاهتمام الإعلاميّ المحلي والعالمي تجاه كرة القدم الفلسطينية، مشيراً إلى أنّ هناك من يعكر الأجواء الإيجابية بافتعال المشاكل والتصرفات غير المسؤولة والتي أدت إلى عدة حوادث مرفوضة في الملاعب، مشيداً بالجماهير التي تؤازر فرقها بعيداً عن التعصب والشعب، متمنياً من الجميع تحمل مسؤولياته تجاه استمرار النشاط الرياضيّ.

نداء مدرب بيت حانون

ووجه محمد العماوي المدير الفنيّ لنادي اتحاد بيت حانون الذي ينافس في الدرجة الممتازة، ويمثل أندية البلدة الواقعة شمال قطاع غزة بمحاذة معبر بيت حانون- حاجة إيرز، رسالة إلى جماهير النادي، دعاهم فيها إلى الصبر على الفريق، ووعدهم بتحسن النتائج، عقب تلقي الفريق للخسارة الثانية على التوالي والثالثة خلال المباريات الأربعة الخيرة والرابعة منذ بداية الدوري ويحتل الفريق المركز الثامن برصيد (7) نقاط.

وأوضح أنّ الفريق نافس بقوة خلال الموسم الماضي بعد عامين من صعوده مع الفرق الكبار، وبإدارتنا الرائعة وجماهيرنا الوفية وجهازنا الفني والاعلامي حدث خلال ست سنوات صعودنا من الدرجة الثّانية إلى الأوّلى برقم قياسي بعدد النقاط وكسر قاعدة الصاعد هابط وتثبيت نادينا في الممتازة وفي المربع الذهبي ومن ثم موسم تلو الاخر نقدم أجمل المباريات خلال اربع مواسم متتالية فالممتازة.

خدمات رفح يحذر من شغب جماهيره

وفي خطوة لتدراك النتائج غير المرضية التي يمنى بها نادي خدمات رفح- أكثر أندية القطاع تتويجاً بالألقاب الرسمية والتنشيطية، في الآونة الأخيرة، عقد مجلس إدارة النادي برئاسة كارم العطار بحضور محمد حجاج قائد الفرق اجتماعاً هاماً برابطة جماهير النادي، حيث ناقش الاجتماع الحالة الأخيرة وأوضاع الفريق، وأكّد العطار على الدور الهام لجمهور النادي الأخضر ممثلاً برابطته وضرورة الانضباط والالتزام من الجماهير خلال لقاءات الدوري والابتعاد عن كل ما يمكن أن يعرض النادي لعقوبات أو غرامات مالية أو يثير أي إشكالات مع الفرق الأخرى، موضحاً أهمية ظهور جمهور النادي بالشكل الذي يليق بها كأفضل جمهور وضرورة الارتباط بعلاقة وطيدة ومميزة بالشرائح والمؤسسات الرياضية الأخرى والالتفاف حول فريق النادي وجهازه الفنيّ.

عودة العطار لجباليا

من جهة أخرى، قرر طارق العطار مهاجم شباب جباليا ترك بوابة الفريق والاستقرار بدولة الإمارات العربية، وكان اللاعب غادر غزة مؤخراً بعد أن كان من الركائز الأساسية، ومن هدافي الفريق في السنوات الماضية. وعلى الصعيد ذاته، يبحث نادي بيت لاهيا الذي ينافس بقوة في دوري الدرجة الأوّلى عن رئيس جديد من خلال الانتخابات التي سيخوضها بعد مغادرة رئيسه الحالي رجل الأعمال وديع المصري إلى الدنمارك.

حكم مرشح ضمن حكام النخبة

إلى ذلك، اجتاز الحكم الدولي الغزيّ محمد أبو شهلا اختبارات اللياقة البدنية بإشراف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وذلك في مقره بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، وذلك ضمن مشاركته في دورة حاكم المستقبل في الجزء الرّابع، والتي سيعقبها إدارة عدد من المباريات للتقييم من اللجنة المشرفة وصولاً للاختبار الختاميّ. هذا ومن المقرر أن يكون أبو شهلا مرشح بقوة ضمن حكام النخبة في قارة آسيا، وقيادة مباريات ببطولة كأس الاتحاد الأسيوي، وبطولة دوري أبطال آسيا.