النصيرات يفرض النتيجة السلبية على ضيفه اتحاد خانيونس وتعادل الرُّباط ودير البلح

فرض نادي خدمات النصيرات- القادم الجديد للأضواء النتيجة السلبيّة على ضيفه اتحاد خانيونس على ملعب الشهيد محمد، في ختام مباريات الجول السابعة لبطولة الدوري العامّ الممتاز للموسم الكرويّ الجديد 2022-2023، وكان الاتحاد قريباً من حسم النتيجة، إلّا أن فرصه ضاعت، خاصة ركلة الجزاء بالوقت القاتل في الدقيقة 90+2 أهدرها مهاجمه يوسف لولو. وبذلك رفع الاتحاد رصيده إلى 11 نقطة في المركز الخامس، وبقي رصيد النصيرات عند 6 نقاط في المركز العاشر.

الدرجة الثّانية

وفي الدرجة الثانية لفرع الوسطى والجنوب فاز خدمات دير البلح على الرُّباط، بنتيجة 2-صفر على ملعب النصيرات البلديّ، سجلهما أحمد الزريعي في الدقيقة 47، وعماد حجازي في الدقيقة 59. وبذلك، رفع دير البلح رصيده إلى 7 نقاط في المركز الخامس، وبقي الرُّباط في المركز السابع برصيد 6 نقاط.

مباريات الجولة الثامنة

ويلتقي في الجولة الثامنة التي تنطلق الجمعة في الدرجة الأوّلى، خدمات البريج ونماء على ملعب الشهيد محمد، والمجمع الإسلاميّ والأمل على ملعب فلسطين الدوليّ، والسبت الأقصى وبيت لاهيا على ملعب الشهيد محمد، وخدمات خانيونس وأهلي النصيرات على ملعب خانيونس البلديّ، والأحد الجلاء وبيت حانون الأهلي على ملعب فلسطين الدوليّ، والشاطئ والأهلي الفلسطينيّ على ملعب اليرموك البلديّ.