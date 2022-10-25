واتس آب يعمل على عدد من المميزات الجديدة.. تعرف على أبرزها

يعمل واتس آب على ميزات متعددة لهواتف أندرويد و أيفون ولتطبيق سطح المكتب، حيث يتم طرح جميع المميزات لمختبري الإصدارات التجريبية، ويتضمن ذلك مجموعة من إعدادات التنزيل التلقائي للوسائط ، واستطلاعات الرأي في الدردشات الفردية وصور واتس آب الرمزية، وفيما يلى نعرض أبرز

أفاتار واتس آب

يبدو أن Meta تريد منك إنشاء صورهم الرمزية "أفاتار" حتى خارج metaverse، إذ يطرح واتس آب الآن تحديثًا لمختبري الإصدار التجريبي على أندرويد، وستحتوي قائمة الإعدادات على خيار جديد هو "الأفاتار" الذي سيتيح لك إنشاء صورة رمزية.

وبمجرد الانتهاء من إنشاء الصورة الرمزية الخاصة بك ، سيقوم واتس آب تلقائيًا بإنشاء حزمة ملصقات جديدة، ويمكنك بعد ذلك مشاركة الملصقات من هذه الحزمة مع أصدقائك وعائلتك، يمكن للمستخدمين أيضًا استخدام الصور الرمزية كصور ملفاتهم الشخصية على تطبيق المراسلة الفورية المملوك لشركة Meta.



وفي الآونة الأخيرة، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة Meta Mark Zuckerberg عن تحديث لـ Avatars في metaverse، وستمتلك الصور الرمزية قريبًا أرجل، وسيتمكن الأشخاص في metaverse أيضًا من شراء عناصر لأفاتارهم عن طريق إنفاق أموال حقيقية.



استطلاعات واتس آب

كانت ميزة واتس آب Polls في الأخبار لبعض الوقت الآن وتقوم الشركة الآن بطرحها لمختبري الإصدار التجريبي على كل من أندرويد و أيفون، ويسمح إصدار سابق من ميزة الاستطلاعات للمستخدمين بإنشاء استطلاعات للرأي في مجموعة ولكن التحديث الأخير يجلب هذه القدرة على الدردشات الشخصية ويمكّن المستخدمين من إنشاء استطلاعات رأي فردية.



وتجدر الإشارة إلى أن واجهة استطلاعات الرأي في الدردشة الفردية وفي المجموعة هي نفسها، وتمامًا كما هو الحال مع استطلاعات الرأي الجماعية ، يمكن للمستخدمين إضافة ما يصل إلى 12 خيارًا لاستطلاع فردي، وسيقوم واتس آب تلقائيًا بتحديث الاستطلاع عندما يتلقى تصويتًا وسيتم تشفيره من طرف إلى طرف في كل من الدردشات الجماعية والفردية، وتكون استطلاعات الرأي مفيدة عندما تريد الحصول بسرعة على رأي أصدقائك في شيء ما.



إعدادات التنزيل التلقائي للوسائط

يطرح واتس آب الآن ميزة تسمح للمستخدمين بإدارة إعدادات التنزيل التلقائي للوسائط، ويتم طرحه لبعض مختبري الإصدارات التجريبية على تطبيق واتس آب Desktop beta، ومن المحتمل أن يأتي هذا التحديث على واتس آب على الويب أيضًا.

وللوصول إلى هذه الميزات، "افتح إعدادات واتس آب وإذا ظهرت إعدادات التنزيل التلقائي للوسائط، فهذا يعني أنه يمكنك بالفعل البدء في إدارة هذه الخيارات"، كما قال WABetaInfo في تقرير، ويمكن للمستخدمين الآن إدارة إعدادات التنزيل التلقائي للصور ومقاطع الفيديو والمستندات، ومع ذلك، يتم تنزيل الملاحظات الصوتية تلقائيًا للحصول على أفضل تجربة مراسلة.

