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"واتس آب" يتوقف عن العمل على بعض أجهزة "آيفون"

25 تشرين أول / أكتوبر 2022 08:50

"واتس آب" يتوقف عن العمل على بعض أجهزة "آيفون"

سيتوقف "واتس آب" عن العمل على بعض أجهزة "آيفون" اليوم، مع عدم وجود خيار أمام مستخدمي آبل المتأثرين سوى التحديث إذا كانوا يريدون الاستمرار في استخدام تطبيق الدردشة.

وفي وقت سابق من هذا العام، ظهر أن تطبيق الدردشة المملوك لشركة Meta سيتوقف عن دعم "آيفون 5" و"آيفون 5C". وتلقى المستخدمون المتأثرون رسالة داخل التطبيق مرة أخرى في مايو تحذرهم من التغيير الذي يبدأ يوم الاثنين، 24 أكتوبر.

وأعطى ذلك لأولئك الذين ما زالوا يستخدمون أجهزة آبل هذه، متسعا من الوقت للترقية إلى هاتف لا يزال قادرا على تشغيل "واتس آب".

ولكن الآن يقترب هذا الموعد النهائي سريعا، وسيتم اكتشاف أي مستخدم لـ "آيفون 5" أو "آيفون 5C" لم يتم ترقيته بعد.

ولن يتمكن "آيفون 5" و"آيفون 5C" من تشغيل "واتس آب" لأن تطبيق الدردشة يسقط الدعم لنظامي التشغيل iOS 10 وiOS 11. وهذا أمر مهم بالنسبة لهذه الأجهزة حيث لا يمكنها الترقية إلى ما بعد تلك الإصدارات من نظام التشغيل iOS.

كما جرى تحذير المستخدمين المتأثرين من تغيير دعم "آيفون" في وقت سابق من هذا العام، وقال إشعار "واتس آب": "التحديث إلى أحدث إصدار من iOS لمواصلة استخدام "واتس آب". وسيتوقف "واتس آب" عن دعم هذا الإصدار من iOS بعد 24 أكتوبر 2022. يرجى الانتقال إلى الإعدادات> عام، ثم النقر فوق تحديث البرنامج للحصول على أحدث إصدار من iOS".

وتشمل الأجهزة الأخرى التي يمكن أن تتأثر بهذا التغيير "آيفون 5S" و"آيفون 6" و"آيفون 6S".

ومع ذلك، فإن هذه الهواتف الثلاثية - على عكس "آيفون 5" و5C - قادرة على الترقية من iOS 10 أو iOS 11 إلى iOS 12 (والتي ستظل مدعومة).

المصدر: إكسبريس

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