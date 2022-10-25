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أشهر الهواتف الذكية حالياً

25 تشرين أول / أكتوبر 2022 08:59

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نشر موقع gsmarena المتخصص بشؤون التقنية قائمة حديثة بالهواتف الذكية التي تثير اهتمام محبي التقنية ورواد الإنترنت حاليا.

تصدر قائمة الهواتف الأكثر شهرة حاليا بالنسبة للموقع هاتف Google Pixel 7 Pro الذي كشفت عنه غوغل مؤخرا، وصنّف من بين أكثر الهواتف كفاءة وتوافقية في عمل التقنيات.


وفي المرتبة الثانية من القائمة حلّ هاتف Apple iPhone 14 Pro Max الذي امتاز بجودة التصوير وسرعة الأداء رغم بعض المشكلات التقنية التي واجهته في أول فترة طرح فيها.

وثالثا في القائمة جاء هاتف Samsung Galaxy S22 Ultra الجديد من سامسونغ، وتلاه هاتف Xiaomi 12T Pro.


وخامسا في التصنيف حلّ هاتف Samsung Galaxy A53، وبعده جاء iPhone XR، iPhone XR، ومن ثم iPhone XR.

واحتفظ Redmi Note 11 بالمرتبة التاسعة من بين الهواتف الأكثر شهرة على الإنترنت، وحل Samsung Galaxy S22 في المركز العاشر.

المصدر: gsmarena

 

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