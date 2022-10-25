هاتف آيفون القادم سيحصل على ميزات لم تطرحها آبل من قبل!

سرّبت بعض المواقع المهتمة بشؤون التقنية معلومات تتعلق بهاتف آيفون الجديد الذي ستطرحه آبل العام القادم.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن آبل ستطرح عدة نماذج من هواتف آيفون العام القادم، أبرزها سيكون iPhone 15 Ultra الجديد، والذي سيحل محل هواتف Pro Max ليكون أغلى هواتف آبل.

ويفترض أن يحصل الهاتف المذكور على هيكل من التيتانيوم الذي سيجعله أخف وزنا وأكثر متانة ومقاومة للصدمات مقارنة بهواتف آيفون الحالية ذات الهياكل المصنوعة من الفولاذ.

ومن المتوقع أن يزود الهاتف بكاميرا ذات عدسات تعمل على مبدأ المنظار، أي أن كاميرته ستكون قادرة على توثيق صور عالية الدقة وفيديوهات 8K.

ومن المفترض أن يزود الهاتف المنتظر بمعالج عالي الأداء من صنع آبل مطور بتقنية 3 نانومتر، وأن يجهّز بذواكر داخلية تبدأ سعاتها من 256 غيغابايت.

وتجدر الإشارة إلى أن هواتف iPhone 14 Pro وPro Max التي طرحت العام الجاري كانت قد حصلت على هياكل مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، وتمت حماية واجهاتها بالزجاج والسيراميك المضاد للصدمات والخدوش.

المصدر: 4pda