العفو الدولية تدعو "الجنائية" بالتحقيق بجرائم حرب ارتكبت بغزة

وكالات- الرأي

قاللت منظمة العفو الدولية في تقرير صدر اليوم، بأن 31 مدنياً من بين 49 فلسطينياً قضوا خلال العدوان الذي استمر 3 أيام في قطاع غزة، ودعت المحكمة الجنائية الدولية إلى إجراء تحقيق في جرائم حرب محتملة ارتكبت بغزة.

وطالبت المنظمة المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق بشكل عاجل في أي جرائم حرب محتملة ارتكبت خلال الهجوم الإسرائيلي في أغسطس (آب) 2022.

وأوضحت أن المنظمة جمعت أدلة جديدة على هجمات غير قانونية وتحليلها، بما في ذلك جرائم حرب محتملة ارتكبتها قوات إسرائيلية وجماعات مسلحة فلسطينية على حد سواء.

وأشار التقرير إلى غارة استهدفت مخيم جباليا في غزة وراح ضحيتها 7 مدنيين، إضافة إلى جريمة ارتكبت بحق 5 أطفال في هجوم بصاروخ إسرائيلي موجه على مقبرة في غزة.

ولفتت إلى حادثة أخرى تعتبرها جريمة حرب، حيث أطلقت دبابة إسرائيلية النار على منزل في خانيونس ما أدى لمقتل مدني.

وأوضحت المنظمة بأن القتال اندلع في غزة في 5 أغسطس عندما استهدفت غارات إسرائيلية مواقع لحركة "الجهاد الإسلامي" بررتها بأنها ضربات استباقية لتفادي شن هجمات، فيما ردت المنظمة الفلسطينية بإطلاق وابل من الصواريخ لم يسفر عن وقوع إصابات بين الإسرائيليين حسب المنظمة.

وبدورها، فتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاً فيما أسمته "النزاع الإسرائيلي الفلسطيني"، ومن المتوقع أن يركز في جزء منه على جرائم حرب محتملة ارتكبت خلال عدوان عام 2014 في غزة.