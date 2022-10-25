وكالة الرأي الفلسطينية المرور: 3 إصابات في 9 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية العفو الدولية تدعو "الجنائية" بالتحقيق بجرائم حرب ارتكبت بغزة وكالة الرأي الفلسطينية أهالي الأسرى يتوجهون لزيارة أبناءهم في “نفحة” اليوم وكالة الرأي الفلسطينية هاتف آيفون القادم سيحصل على ميزات لم تطرحها آبل من قبل! وكالة الرأي الفلسطينية أشهر الهواتف الذكية حالياً وكالة الرأي الفلسطينية الشفق القطبي يضر بطبقة الأوزون محدثا ثقبا بعرض 400 كم وكالة الرأي الفلسطينية "واتس آب" يتوقف عن العمل على بعض أجهزة "آيفون" وكالة الرأي الفلسطينية واتس آب يعمل على عدد من المميزات الجديدة.. تعرف على أبرزها وكالة الرأي الفلسطينية علماء الفلك يكتشفون ثقباً أسوداً قريباً من الأرض وكالة الرأي الفلسطينية النصيرات يفرض النتيجة السلبية على ضيفه اتحاد خانيونس وتعادل الرُّباط ودير البلح
أخبار » عربي ودولي

العفو الدولية تدعو "الجنائية" بالتحقيق بجرائم حرب ارتكبت بغزة

25 تشرين أول / أكتوبر 2022 09:20

وكالات- الرأي

قاللت منظمة العفو الدولية في تقرير صدر اليوم، بأن 31 مدنياً من بين 49 فلسطينياً قضوا خلال العدوان الذي استمر 3 أيام في قطاع غزة، ودعت المحكمة الجنائية الدولية إلى إجراء تحقيق في جرائم حرب محتملة ارتكبت بغزة.

وطالبت المنظمة المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق بشكل عاجل في أي جرائم حرب محتملة ارتكبت خلال الهجوم الإسرائيلي في أغسطس (آب) 2022.

وأوضحت أن المنظمة جمعت أدلة جديدة على هجمات غير قانونية وتحليلها، بما في ذلك جرائم حرب محتملة ارتكبتها قوات إسرائيلية وجماعات مسلحة فلسطينية على حد سواء.

وأشار التقرير إلى غارة استهدفت مخيم جباليا في غزة وراح ضحيتها 7 مدنيين، إضافة إلى جريمة ارتكبت بحق 5 أطفال في هجوم بصاروخ إسرائيلي موجه على مقبرة في غزة.

ولفتت إلى حادثة أخرى تعتبرها جريمة حرب، حيث أطلقت دبابة إسرائيلية النار على منزل في خانيونس ما أدى لمقتل مدني.

وأوضحت المنظمة بأن القتال اندلع في غزة في 5 أغسطس عندما استهدفت غارات إسرائيلية مواقع لحركة "الجهاد الإسلامي" بررتها بأنها ضربات استباقية لتفادي شن هجمات، فيما ردت المنظمة الفلسطينية بإطلاق وابل من الصواريخ لم يسفر عن وقوع إصابات بين الإسرائيليين حسب المنظمة.

وبدورها، فتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاً فيما أسمته "النزاع الإسرائيلي الفلسطيني"، ومن المتوقع أن يركز في جزء منه على جرائم حرب محتملة ارتكبت خلال عدوان عام 2014 في غزة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

طالبات العلاقات العام بكلية المجتمع يقطفن الزيتون احياءاً للتراث الفلسطيني

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟