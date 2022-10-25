الإضراب يعم محافظات الضفة حداداً على أرواح شهداء نابلس

الضفة الغربية- الرأي

عمّ، اليوم الثلاثاء، الإضراب محافظات الضفة، تلبية لدعوة القوى الوطنية والإسلامية حداداً على أرواح الشهداء الستة في نابلس ورام الله، وتنديداً بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق أبناء شعبنا.

وجابت المسيرات التي دعت لها القوى الوطنية والفعاليات الشعبية، شوارع المدن، والبلدات، والقرى، والمخيمات، رفضا لجرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا، ووفاء لدماء الشهداء، وندد المشاركون بالصمت الدولي على جرائم الاحتلال المُستمرة، وطالبوا بتوفير الحماية الدولية لشعبنا.

كما وجّه نشطاء ولجان المقاومة الشعبية والقوى والفصائل دعوات إلى الاحتشاد والخروج بمسيرات حاشدة ورفع الأعلام الفلسطينية.

في نابلس:

أعلنت لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة نابلس يوم غضب واضراب شامل، حداداً على أرواح الشهداء الذين ارتقوا في العدوان الاسرائيلي المتواصل على ابناء شعبنا في نابلس.

ودعت اللجنة جماهير شعبنا للمشاركة في تشييع جثامين الشهداء الخمسة.

رام الله:

وفي محافظة رام الله والبيرة، عم الإضراب الشامل، حداداً على أرواح الشهداء في نابلس ورام الله، واستنكارا لجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا، وشمل كافة مناحي الحياة التجارية، باستثناء المدارس والصحة.

ودعت الفصائل إلى التصعيد الشامل مع جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين على كافة نقاط التماس، كما دعت للمشاركة في تشييع جثمان الشهيد قصي التميمي في قرية النبي صالح ظهر اليوم.

طولكرم:

وفي طولكرم، عم الإضراب التجاري محافظة طولكرم، حداداً على أرواح شهداء نابلس والنبي صالح في رام الله.

وأغلقت المحلات التجارية أبوابها بدعوة من فصائل العمل الوطني في المحافظة، في الوقت الذي أعلن فيه مجلسي طلبة جامعة فلسطين التقنية خضوري والقدس المفتوحة الإضراب وتعليق الدوام حداداً على أرواح الشهداء.

بيت لحم:

كما أعلنت لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة بيت لحم الاضراب العام والشامل، اليوم الثلاثاء، حدادا على أرواح الشهداء الذين سقطوا في مدينة نابلس ورام الله.

وقال المنسق العام للجنة التنسيق الفصائلي في محافظة بيت لحم محمد الجعفري، إن الاضراب يستثنى منه مصانع الأدوية والمشافي والمستوصفات الطبية والصيدليات والافران، مع تأكيده على ان يكون اليوم يوما للغضب.

جنين:

وفي جنين، أعلن عن إضراب شامل في محافظة جنين، لا يشمل المدارس والصحة حداداً على أرواح الشهداء في مدينة نابلس وقرية النبي صالح غرب رام الله.

طوباس:

وفي طوباس، عم الإضراب، اليوم الثلاثاء، مناحي الحياة في محافظة طوباس والأغوار الشمالية؛ حدادا على أرواح الشهداء الذين ارتقوا الليلة، في مدينة نابلس.

كما انطلقت فجر اليوم الثلاثاء، في العديد من مناطق الضفة الغربية، مسيرات احتجاجية تنديدا بعدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة نابلس.