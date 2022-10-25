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الاحتلال يهدم منزلاً قيد الانشاء ويعتقل مواطنين شرق الخليل

25 تشرين أول / أكتوبر 2022 10:43

الخليل- الرأي

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزلًا في خلة القعير بتجمع ياقين في بلدة بني نعيم شرق الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال داهمت خلة القعير المحاذية لمقام ياقين ببلدة بني نعيم وهدمت بآلياتها الثقيلة منزلاً قيد الانشاء من طابقين، تعود ملكيته للمواطن محمد رشيد دعيس، وتصل مساحة كل طابق 180 متراً مربعاً تقريباً.

واعتقلت قوات الاحتلال مالك المنزل المذكور، والشاب يوسف ماجد حراحشة ولا زالت تحتجزهما في آلياتها العسكرية بالمنطقة، كما أطلقت قنابل الصوت والغاز السام صوب المواطنين ما تسبب بإصابة عدد من المواطنين بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام عولجوا ميدانياً.

يذكر أن قوات الاحتلال تهدف من خلال هذه الاعتداءات المتواصلة، إلى تهجير سكان المنطقة أصحابها الحقيقيين، وتوسيع مستوطنة "بني حيفر" المقامة على اراضي المواطنين في بني نعيم.

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