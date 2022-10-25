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بحرية الاحتلال تستهدف الصيادين شمال غزة

25 تشرين أول / أكتوبر 2022 10:46

شمال غزة- الرأي

فتحت زوارق حربية للاحتلال، اليوم، نيران أسلحتها الرشاشة وقنابل الغاز السام تجاه مراكب الصيادين شمال قطاع غزة، فيما أطلقت المدفعية الإسرائيلية قذائفها تجاه البحر أيضا.

وقالت مصادر محلية، إن جنود بحرية الاحتلال المتمركزين في الزوارق الحربية الجاثمة داخل بحر محافظة شمال القطاع فتحوا وبكثافة نيران رشاشاتهم الثقيلة وقنابل الغاز السام تجاه مراكب الصيادين العاملين في بحر منطقتي الواحة والسودانية شمال القطاع.

وأشارت إلى أن كثافة إطلاق النار والغاز أجبرت الصيادين على المغادرة من البحر حفاظاً على حياتهم، خاصة أن عدداً منهم أصيب على مدار السنوات الفائتة برصاص بحرية الاحتلال وارتقى آخرون شهداء.

وأضاف أن مدفعية الاحتلال المتمركزة شمال القطاع أطلقت عدة قذائف تجاه بحر محافظة شمال قطاع غزة محدثة أصوات انفجارات عنيفة.

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