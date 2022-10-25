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الفصائل: إضراب في غزة ومسيرات ليلية إسناداً لنابلس

25 تشرين أول / أكتوبر 2022 12:33

غزة- الرأي

أكدت الفصائل الفلسطينية في غزة، اليوم الثلاثاء، أن جريمة الاحتلال الإسرائيلي في نابلس لن تمر دون عقاب، مطالبًا الغرفة المشتركة بانعقاد فورًا لبحث سبل إسناد الضفة الغربية.

وأعلنت الفصائل الحداد والإضراب الشامل في جميع أنحاء قطاع غزة، مهيبة بالجماهير الخروج بمسيرات ليلية، والاشتباك مع الاحتلال في كل نقاط التماس بفلسطين.

وأشارت إلى أن الحداد والإضراب الشامل في غزة سيبدأ من الساعة 12 ظهرًا وحتى آخر اليوم، بحيث تغلق المحال التجارية أبوابها وتتوقف كل مظاهر الحياة بما في ذلك المرافق الحكومية والتعليمية وغيرها.

ودعت الفصائل الفلسطينية الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية بالاشتباك مع الاحتلال، مشددًة على أن الوحدة والعمل المشترك شرط ضروري للنجاح والانجاز.

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