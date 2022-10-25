وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية تُخرج الدفعة الثالثة من الدورات الحتمية وكالة الرأي الفلسطينية ورشة عمل مشتركة حول إعداد الخطة التشغيلية لجهاز الشرطة وكالة الرأي الفلسطينية المباحث العامة تنجز واقعة سطو على شقة لمقيم في " الإمارات" وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية تعلن آلية السفر ليوم غدٍ الأربعاء وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تتفقد مجموعة من معاصر الزيتون في غزة وخانيونس وكالة الرأي الفلسطينية المعهد العالي للقضاء الفلسطيني يختتم برنامج قضاة الصلح وكالة الرأي الفلسطينية ديوان الفتوى والتشريع يصدر الكتيبات القانونية "المجموعة الثالثة" وكالة الرأي الفلسطينية الفصائل: إضراب في غزة ومسيرات ليلية إسناداً لنابلس وكالة الرأي الفلسطينية عشرات الآلاف يشيّعون في موكب مهيب شهداء نابلس وكالة الرأي الفلسطينية تعليم غرب غزة تعقد الامتحان الموازي
أخبار » الأخبار الفلسطينية

مشعل يدعو لتحويل نابلس وجنين إلى قلاع عصية على الاحتلال

25 تشرين أول / أكتوبر 2022 03:34

وكالات-الرأي:

نعى رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل، ثلة من المقاومين الشهداء الذين ارتقوا فجر اليوم في عملية اغتيال صهيونية جبانة، استهدفتهم في مدينة نابلس.

وأكد مشعل ضرورة تحويل جنين ونابلس وبقية المدن والقرى والمخيمات إلى قلاع عصية على الاحتلال، والعمل على كنسه من الضفة، كما تحقق ذلك لشعبنا في غزة، واعتبار القدس عنوانًا ملهمًا لتطوير مسيرة الانتفاضة والمقاومة نحو النصر والتحرير الشامل وتحقيق العودة، واستعادة القدس والمقدسات، وتحرير المسرى والأسرى، بإذن الله.

وقال مشعل خلال تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، "إن هذه الجريمة الصهيونية تؤكد أننا أمام عدو لا يفهم إلا لغة القوة، ويريد خوض انتخاباته المقبلة من خلال الإثخان في دماء أبناء شعبنا".

وأشار مشعل إلى أن شهداء اليوم إنما يروون بدمائهم الزكية مسيرة التحرير والعودة على طريق المقاومة التي شقت طريقها في الضفة الغربية، رغم ما تواجهه من ملاحقات ومطاردات عديدة، وصلت ذروتها في سلسلة الاغتيالات الصهيونية السابقة والجارية، وما تخللها من معركة مفتوحة في ساحات الأقصى وأحياء القدس، وحصار ظالم لمدينتي جنين ونابلس، والاعتقالات الجماعية التي تطال المئات من أبناء شعبنا، وإطلاق يد القوات الخاصة الوالغة في دماء مقاتلينا.

وأوضح أن ما حصل من جريمة بشعة لن يفت في عضد المقاومة الناهضة والمتصاعدة في ضفة العياش وطوالبة والكرمي، بل إن ما شهدته نابلس اليوم من جنازات مهيبة لشهدائنا الأبرار والتفاف شعبي عظيم إنما يؤكد أن روح المقاومة ما زالت عميقة في الوجدان والواقع الفلسطيني في كل مكان.

ودعا مشعل قوانا الحية إلى استثمار هذه الأجواء الثورية والجهادية وتعزيزها، وتعزيز وحدتنا الوطنية على أساسها لتضييق الخناق على المحتلين والمستوطنين.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

طالبات العلاقات العام بكلية المجتمع يقطفن الزيتون احياءاً للتراث الفلسطيني

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟