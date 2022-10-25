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غدًا الأربعاء... صرف المنحة القطرية لشهر أكتوبر

25 تشرين أول / أكتوبر 2022 04:28

غزة- الرأي:

أعلنت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، عن موعد صرف الدفعة المالية لمساعدة الأسر الفقيرة في قطاع غزة، وذلك عن شهر أكتوبر.

وأكد السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف دفعة شهر أكتوبر من المساعدات النقدية للأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة بدءا من يوم غد الأربعاء الموافق 26/10/2022م.

وأوضح السفير العمادي أن المساعدات النقدية ستقدم لنحو 100 ألف أسرة من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة.

وبين أن عملية التوزيع ستتم من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.

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