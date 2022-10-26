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بدء عودة خدمات "واتس آب" بعد تعطل التطبيق

26 تشرين أول / أكتوبر 2022 08:21

بدء عودة خدمات "واتس آب" بعد تعطل التطبيق في عدة دول حول العالم
بدء عودة خدمات

اشتكى العديد من مستخدمي تطبيق "واتس آب" حول العالم صباح اليوم من مشكلات في عمل التطبيق

وتبعا للمعلومات المتوفرة "فإن العديد من مستخدمي التطبيق حول العالم اشتكوا صباح اليوم من مشكلات في خدمات إرسال واستلام الرسائل في التطبيق، ومن ثم لم يستطيعوا تشغيل التطبيق بشكل كامل".

وأشار موقع Downdetector المتخصص بمراقبة عمل التطبيقات إلى أن الشكاوى حول عمل التطبيق ازدادت بشكل ملحوظ  من قبل المستخدمين حول العالم  صباح اليوم الثلاثاء بحلول الساعة 10:30 بتوقيت موسكو، فعلى سبيل المثال وردت نحو 183 ألف شكوى من المستخدمين في ألمانيا، ونحو 60 ألف من المستخدمين في بريطانيا، وحوالي 29 ألف من المستخدمين في الهند، وحوالي 9 آلاف من إندونيسيا، و8 آلاف شكوى من المستخدمين في فرنسا، ونحو 3.5 ألف شكوى من المستخدمين في الولايات المتحدة.

أما بالنسبة لمستخدمي التطبيق في روسيا فقد اشتكوا من مشكلات في خدمات المراسلة في التطبيق، فعلى سبيل المثال لم تظهر لدى البعض لديهم العلامات التي تدل على استلام الرسائل التي يرسلونها لجهات اتصال أخرى.

ومن جانبها أشارت شركة "ميتا" المسؤولة عن عمل التطبيق  إلى أن خدمات "واتس آب" بدأت بالعودة تدريجيا للمستخدمين حول دول العالم، وقال متحدث باسم الشركة: "نحن ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون حاليا مشكلة في إرسال الرسائل عبر التطبيق، ونعمل على استعادة واتس آب للجميع في أسرع وقت ممكن".

وأشار دينيس كوسكوف ، الرئيس التنفيذي لشركة Telecom Daily إلى "أن المشكلة في عمل التطبيق قد يكون سببها حركة البيانات التي سارت بالاتجاه المعاكس، وهذا الأمر قد يكون مشكلة برمجية مرتبطة بجزء من التطبيق".

المصدر: وكالات

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